Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
ABD medyasından 'İsrail' iddiası: 'Yıl ortasına kadar İran'ın Natanz ve Fordo nükleer tesislerine saldırı düzenleyecek'

ABD medyasından 'İsrail' iddiası: 'Yıl ortasına kadar İran'ın Natanz ve Fordo nükleer tesislerine saldırı düzenleyecek'

12:2513/02/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Gazete, İsrail hükümeti, CIA, Savunma İstihbarat Teşkilatı ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün konuya ilişkin yorum yapmadığını bildirdi.
Gazete, İsrail hükümeti, CIA, Savunma İstihbarat Teşkilatı ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün konuya ilişkin yorum yapmadığını bildirdi.

ABD'li Washington Post gazetesi, İsrail'in yıl ortasına kadar İran'ın Natanz ve Fordo nükleer tesislerine önleyici bir saldırı düzenleyeceğini iddia etti.

ABD medyası, İsrail'in İran'ın nükleer programına yönelik harekete geçtiğini iddia etti. Washington Post gazetesinin haberinde, İsrail'in yıl ortasına kadar İran'ın Natanz ve Fordo nükleer tesislerine önleyici bir saldırı düzenleyeceğini bildirdi. Gazetenin birden fazla istihbarat raporuna dayandırdığı haberine göre, böyle bir saldırı İran'ın nükleer programını haftalar ya da aylarca geriye götürürken, bölgedeki gerilimi tırmandıracak ve daha geniş bir çatışma riskini doğuracak.


Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Brian Hughes Washington Post'a yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini" söyledi. Hughes, "ABD'nin İran ile uzun süredir devam eden sorunlarına barışçıl bir çözüm bulmak için müzakere etmeyi tercih etse de, İran anlaşmaya yanaşmazsa sonsuza kadar beklemeyecektir" ifadelerini kullandı.


Gazete, İsrail hükümeti, CIA, Savunma İstihbarat Teşkilatı ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün konuya ilişkin yorum yapmadığını bildirdi.


#ABD
#İsrail
#İran

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aksaray, Karaman ve Kırşehir’de okul tatil mi? 14 Şubat yarın okullar tatil mi?