ABD medyasından 'İsrail' iddiası: 'Yıl ortasına kadar İran'ın Natanz ve Fordo nükleer tesislerine saldırı düzenleyecek'

ABD medyası, İsrail'in İran'ın nükleer programına yönelik harekete geçtiğini iddia etti. Washington Post gazetesinin haberinde, İsrail'in yıl ortasına kadar İran'ın Natanz ve Fordo nükleer tesislerine önleyici bir saldırı düzenleyeceğini bildirdi. Gazetenin birden fazla istihbarat raporuna dayandırdığı haberine göre, böyle bir saldırı İran'ın nükleer programını haftalar ya da aylarca geriye götürürken, bölgedeki gerilimi tırmandıracak ve daha geniş bir çatışma riskini doğuracak.