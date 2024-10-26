ABD'den İsrail'in Tahran saldırısı sonrası İran'a 'savaş' uyarısı

İsrail'den Tahran'a saldırı
Soykırımcı İsrail dün gece Tahran ve Şam'da çok sayıda noktaya terör saldırısı gerçekleştirdi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett İsrail'in İran'a yönelik son saldırıları ile ilgili "Meşru müdafaa kapsamında İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırılar düzenlediğini anlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada ise "İran'ı, İsrail'e yönelik saldırılarını durdurmaya çağırıyoruz ki bu savaş döngüsü daha fazla tırmanmadan sona erebilsin" denildi.
Orta Doğu’da çatışmaları genişletmek isteyen terör devleti
İsrail
’in odak noktalarından biri İran oldu.
İsrail, gece saatlerinde İran’a yönelik bir saldırı başlattığını ve bazı askeri üsleri hedef aldığını bildirdi. Saldırıya ilişkin olarak ABD'den de ilk resmi açıklamalar geldi.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, konuyla ilgili yaptığı açıklamada
"İsrail'in, İran'ın 1 Ekim'de yaptığı balistik füze saldırısına karşılık olarak ve meşru müdafaa kapsamında İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırılar düzenlediğini anlıyoruz" dedi. ABD hükümetinin İsrail'in son saldırısı hakkında ne kadar bilgiye sahip olduğunu belirtmekten kaçınan Savett, "Operasyonlarıyla ilgili daha fazla bilgi için sizi İsrail hükümetine yönlendiriyoruz"
ifadelerini kullandı.
İran'a çağrı: Bu savaş döngüsü daha fazla tırmanmadan sona ersin
İran'a çağrı: Bu savaş döngüsü daha fazla tırmanmadan sona ersin
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada ise
"İran'ın, İsrail'in en kalabalık şehrini hedef alan saldırısının aksine, İsrail'in verdiği karşılık bir meşru müdafaaydı ve özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerden kaçınarak yalnızca askeri hedeflere odaklandı. İran'ı, İsrail'e yönelik saldırılarını durdurmaya çağırıyoruz ki bu savaş döngüsü daha fazla tırmanmadan sona erebilsin."
denildi.
ABD'nin operasyona katılmadığını vurgulanan açıklamada,
"Amacımız, diplomasiyi hızlandırmak ve Orta Doğu'da gerilimi düşürmek." i
fadeleri kullanıldı.
İran'a misilleme
İran'a misilleme
Soykırımcı İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF)
"İran rejiminin İsrail'e karşı aylardır devam eden saldırılarına yanıt olarak, İran'daki askeri hedeflere yönelik hassas saldırılar düzenlendiğini"
duyurmuştu.
İran ve bölgedeki vekillerinin İsrail'e 7 cepheden saldırdığı iddia edilen açıklamada
"Dünyadaki diğer egemen ülkeler gibi, İsrail Devleti'nin de yanıt verme hakkı ve görevi vardır. Savunma ve saldırı yeteneklerimiz tamamen harekete geçirilmiştir. İsrail Devleti'ni ve İsrail halkını savunmak için gereken her şeyi yapacağız"
ifadeleri kullanılmıştı.
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