ABD'den İsrail'in Tahran saldırısı sonrası İran'a 'savaş' uyarısı

"İsrail'in, İran'ın 1 Ekim'de yaptığı balistik füze saldırısına karşılık olarak ve meşru müdafaa kapsamında İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırılar düzenlediğini anlıyoruz" dedi. ABD hükümetinin İsrail'in son saldırısı hakkında ne kadar bilgiye sahip olduğunu belirtmekten kaçınan Savett, "Operasyonlarıyla ilgili daha fazla bilgi için sizi İsrail hükümetine yönlendiriyoruz"