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Hindistan, Pakistan'dan yapılan tüm ithalatı ikinci bir emre kadar yasakladı

Hindistan, Pakistan'dan yapılan tüm ithalatı ikinci bir emre kadar yasakladı

14:233/05/2025, Cumartesi
AA
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Hindistan, Cammu Keşmir'de düzenlenen saldırının ardından Pakistan ile artan gerginlik nedeniyle bu ülkeden yapılan tüm ithalatı ikinci bir emre kadar yasakladı.

Hindistan'ın Pakistan'dan ithal ettiği ürünlerin başında ilaç, meyve ve yağlı tohumlar yer alıyor. Pakistan idaresindeki Keşmir'in başkenti Muzafferabad'da ise yasağın ardından olası bir savaş durumuna karşı Kontrol Hattı yakınlarında yaşayan halk için iki aylık ek gıda malzemesi stoklamaya başladı. Pakistan yönetimindeki Keşmir İdari Bölgesi Gıda Bakanı Chaudhary Mohammad Akbar Ibrahim konu hakkında açıklamalarda bulundu.



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