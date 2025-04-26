Pakistan ve Hindistan arasında çatışmalar üçüncü günde de sürüyor

Hindistan ile Pakistan arasında başlayan gerilimin ardından çıkan silahlı çatışmalar üçüncü gün de devam etti. İki ülke ordusu arasında Leepa Vadisi’nde çatışmaların yaşandığı bildirildi. Pakistan medyası, Leepa Vadisi’nde Hindistan ordusunun sınır ihlali yaptığını ve ordunun, Hint ordusunun ateşine karşılık verdiğini kaydetti.
Pakistan medyası, Leepa Vadisi’nde Hindistan ordusunun sınır ihlali yaptığını ve ordunun, Hint ordusunun ateşine karşılık verdiğini kaydetti.
Pahalgam terör saldırısı
Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini isteyen Hint yönetimi, Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.
Pakistan hükümeti, ayrıca Hindistan vatandaşlarına verilen tüm vizelerin askıya alındığını açıklamıştı.
İslamabad yönetimi, Hindistan'la 1971'deki savaşın ardından imzalanan ve taraflar arasında Kontrol Hattı'nı (LOC) kuran Simla Antlaşması'nı da askıya alabileceğini ima etmişti.
Tartışmalı bölge: Keşmir
Keşmir, komşu ülkeler Pakistan ve Hindistan'ın 1947'de bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana bölünmüş durumda. İki ülke de Keşmir'in tamamında hak iddia ediyor. Hindistan Keşmir'de bir kısmını kontrol ettiği toprakları "Cemmu ve Keşmir", Pakistan ise kendi kontrolündeki toprakları "Azad Keşmir" olarak adlandırıyor.
Hinduların çoğunlukta olduğu Hindistan ile Müslümanların çoğunluğundaki Pakistan arasında Keşmir konusunda yaşanan gerginlikler, Hindistan hükümetinin 2019 yılında yarı özerk statüsünü tek taraflı olarak iptal ettiği Keşmir'i doğrudan Yeni Delhi'ye bağlama kararının ardından artmıştı.