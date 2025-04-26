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Pakistan ve Hindistan arasında çatışmalar üçüncü günde de sürüyor

Pakistan ve Hindistan arasında çatışmalar üçüncü günde de sürüyor

23:4126/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Pakistan ve Hindistan ordularının Leepa Vadisi'nde çatıştığı bildirildi. (Foto: Arşiv)
Pakistan ve Hindistan ordularının Leepa Vadisi'nde çatıştığı bildirildi. (Foto: Arşiv)

Hindistan ile Pakistan arasında başlayan gerilimin ardından çıkan silahlı çatışmalar üçüncü gün de devam etti. İki ülke ordusu arasında Leepa Vadisi’nde çatışmaların yaşandığı bildirildi. Pakistan medyası, Leepa Vadisi’nde Hindistan ordusunun sınır ihlali yaptığını ve ordunun, Hint ordusunun ateşine karşılık verdiğini kaydetti.

Hindistan'ın
Cemmu Keşmir
bölgesinde salı günü 26 sivilin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısının ardından yükselen tansiyon iki ülke arasında silahlı çatışmalara dönüştü. Hindistan ve Pakistan askerleri, art arda üçüncü günde silahlı çatışmaya girdi.
Elde edilen bilgilere göre iki ülke ordusu arasında
Leepa Vadisi
'nde çatışmalar yaşanıyor.

Pakistan medyası, Leepa Vadisi’nde Hindistan ordusunun sınır ihlali yaptığını ve ordunun, Hint ordusunun ateşine karşılık verdiğini kaydetti.

Pahalgam terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cemmu Keşmir'in
Pahalgam
bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.
Hindistan yönetimi, saldırıyı düzenleyenlerin "
Pakistan'dan geldiği
" suçlamasında bulunmuş ve "
İndus Suları Anlaşması
"nı askıya almıştı.

Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini isteyen Hint yönetimi, Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan ise suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "
İndus Suları Anlaşması
"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

Pakistan hükümeti, ayrıca Hindistan vatandaşlarına verilen tüm vizelerin askıya alındığını açıklamıştı.

İslamabad yönetimi, Hindistan'la 1971'deki savaşın ardından imzalanan ve taraflar arasında Kontrol Hattı'nı (LOC) kuran Simla Antlaşması'nı da askıya alabileceğini ima etmişti.

Tartışmalı bölge: Keşmir

Keşmir, komşu ülkeler Pakistan ve Hindistan'ın 1947'de bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana bölünmüş durumda. İki ülke de Keşmir'in tamamında hak iddia ediyor. Hindistan Keşmir'de bir kısmını kontrol ettiği toprakları "Cemmu ve Keşmir", Pakistan ise kendi kontrolündeki toprakları "Azad Keşmir" olarak adlandırıyor.

Hinduların çoğunlukta olduğu Hindistan ile Müslümanların çoğunluğundaki Pakistan arasında Keşmir konusunda yaşanan gerginlikler, Hindistan hükümetinin 2019 yılında yarı özerk statüsünü tek taraflı olarak iptal ettiği Keşmir'i doğrudan Yeni Delhi'ye bağlama kararının ardından artmıştı.



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