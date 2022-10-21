Hindistan'dan Google'a 161 milyon dolar para cezası: Lisansı kötüye kullandı

Mahkeme, Komisyonun Google'a kesmiş olduğu 4 milyar 340 milyon euroluk para cezasını ise bir miktar düşürülmesine hükmetti.



Kararda, \"İhlalin ağırlığı ve süresini daha iyi yansıtmak için Genel Mahkeme, Google'a 4 milyar 125 milyon euroluk bir para cezası verilmesini uygun görmektedir.\" ifadesi yer aldı.