Komplolar havada uçuşuyor: Hizbullah'ın İsrail'i vuran füzelerine 'kurgu' dediler

Hizbullah, açıklamasında İsrail'in merkezindeki Binyamina bölgesinde bulunan Golan Tugayı kampına dronlu saldırı gerçekleştirildiğini doğrulayarak,

“Bu saldırı, işgalci İsrail’in saldırgan politikalarına bir yanıt niteliği taşımaktadır. Saldırı, Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkına ve onların yiğit ve onurlu direnişine destek vermek ve Lübnan'ı ve halkını savunmak için gerçekleştirildi. Direnişimiz devam edecek”

ifadelerini kullandı. Ayrıca, saldırının yalnızca askeri hedefleri değil, aynı zamanda düşmanın moralini de hedef aldığı vurgulandı. Hizbullah’ın sözcüsü,

“Kahramanlarımız bu başarıyı elde etti ve düşmanın korkusunu bir kez daha ortaya koydu”