Komplolar havada uçuşuyor: Hizbullah'ın İsrail'i vuran füzelerine 'kurgu' dediler

Hizbullah'ın, terör devleti İsrail'in Hayfa kentinin güneyindeki Golan askeri üssüne yaptığı misilleme bölgedeki gerginliği daha da artırdı. İnsansız hava aracı (İHA) ile siyonist askerlere düzenlenen operasyonla ilgili çarpıcı komplo teorileri de ortaya atıldı. Bazı kesimler saldırının kurgusal olduğu iddialarını ortaya attı.
Hava savunma sistemini aldatmayı başardı
Saldırıdan hemen sonra, İsrail ordusu bölgede alarm durumuna geçti. Hızla olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere sevk etmek için çalışmalara başladı. Saldırının etkileri, sosyal medyada hızla yayıldı ve uluslararası basında geniş yer buldu.
İsrail Ordu Radyosu Hizbullah'ın hava savunma sistemini aldatmayı başardığını ve insansız hava araçlarını korumak için füzeler kullandığını bildirdi.
Hizbullah: Direnişimiz devam edecek
- Üst düzey bir Hizbullah yetkilisi, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada ise saldırıda “bir intihar dronu” kullanıldığını söyledi. Yetkili, “Direnişin kabiliyetleri hala güçlü ve İsrail'in arkasına ulaşabilecek kapasitede” dedi.
İsrail: Ciddi bir tehdit oluşturdu
'Uyarı sireni çalmadı'
İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail'de herhangi bir uyarı sireni çalmadan saldırının gerçekleşmesinin incelendiğini belirtti. Hagari, “Bir İHA'nın nasıl uyarı vermeden sınırı geçip bir üssü vurabildiğini araştıracağız. İsrail savaşın başlangıcından bu yana İHA tehdidiyle karşı karşıya. Daha iyi koruma sağlamamız gerekiyor. Bu olayı araştıracağız, dersler çıkaracağız ve gelişeceğiz” ifadelerini kullandı.
4 siyonist asker öldü, 58'i yaralı
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda 4 asker öldü, 58 asker yaralandı. Yaralılardan 7'sinin durumunun kritik olduğu bildirildi. Ölen askerlerin kimliklerinin daha sonra açıklanacağı aktarılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü vurgulandı.
- Öte yandan, İsrail'in Yediot Ahranot gazetesinde, İsrail ordusuna dayandırılan haberde, Hizbullah'ın gönderdiği İHA'nın radardan kayboluncaya kadar takip edildiği belirtildi. Haberde, Hizbullah'ın 2 İHA'yı deniz üzerinden gönderdiğine işaret edildi.
Saldırıyla ilgili komplolar havada uçuşuyor
Saldırının hemen ardından, sosyal medyada ve bazı platformlarda, olayın kurgusal olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.
Saldırının gerçekliğini sorgulayan kesimler, sosyal medyaya yansıyan olay yeri görüntülerindeki hasarın ve kan izlerinin az olduğunu öne sürerek saldırının 'kurgu' olduğunu iddia etti.