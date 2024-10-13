Hizbullah'tan terör devleti İsrail'e roket ve kamikaze dronlu saldırı

İşgalci İsrail Savunma Kuvvetleri, Yahudilerin en kutsal günü olan Yom Kippur'da (Kefaret Günü) Hizbullah'ın İsrail'e 320 roket ile saldırı düzenlediğini bildirdi.

Terör devleti İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah arasındaki çatışmalar sürüyor. İsrail'in Lübnan'da düzenlediği saldırılara Hizbullah da karşılık veriyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'ın bugün kutlanan Yahudilerin en kutsal günü Yom Kippur'da (Kefaret Günü) İsrail'e yönelik saldırı düzenlediği bildirildi. Açıklamada, “Yom Kippur'un kutlandığı hafta sonu boyunca Hizbullah tarafından atılan yaklaşık 320 mermi Lübnan'dan İsrail'e geçti” ifadeleri kullanıldı.

Hizbullah Tel Aviv'i kamikaze dronlarla vurdu

Öte yandan Hizbullah, terör devleti İsrail'in başkenti Tel Aviv banliyölerine kamikaze dronlarla hava saldırısı düzenlediğini de duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Tel Aviv'in banliyölerinin "kamikaze dronlarla" hedef alındığı belirtildi.

Hizbullah, Golan Tepeleri'ndeki Maaleh Golani askeri üssüne de "roketle” saldırdığını duyurdu.

Hizbullah, başka bir açıklamasında, kuzeydeki Celil bölgesinde bulunan Kfar Giladi yerleşim birimindeki İsrail güçlerinin toplandığı bölgeyi roketlerle vurduğunu bildirdi.

İsrail Kanal 12 televizyonu da Lübnan'ın güneyinden Golan Tepeleri'ne 10 roket fırlatıldığını, bazılarının imha edildiğini, bazılarının açık alanlara düştüğünü belirtti.

Roket saldırılarında herhangi bir yaralanma olmadığı ifade edildi.

Terör devletinin sirenleri çaldı

Aynı kanalın bildirdiğine göre, Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems kasabasında ve Kidmat Tsvi yerleşim biriminde sirenler çaldı.

İsrail ordusu, dün, Tel Aviv yakınlarındaki Herzliya şehrinde bir binanın Lübnan'dan fırlatılan iki insansız hava aracı nedeniyle hasar gördüğünü açıklamıştı.

Hizbullah'a yakın Al-Mayadeen televizyon kanalının Hizbullah'ın operasyon odasından aktardığına göre, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Homa Askeri Üssü ve Arab Aramshe olarak da bilinen İsrail'in kuzeyindeki Ceradih bölgesinin füzelerle hedef alındığı ifade edilmişti.







