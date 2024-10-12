ABD'den işgalci İsrail'e yeni koruma kalkanı: Balistik füze saldırılarına karşı THAAD sistemi konuşlandırdılar

İsrailli Haham Yosef Mizrachi, ABD'nin kasırgalar ve felaketlerle "yok olmayı hak ettiğini" savundu. Mizrachi, "Kasırga var. Dün orada Filistin yanlısı gösteri vardı. Bugün ise Haşem orayı yok etti. Nazilerin gösteri yapmasına izin verirseniz, bir gün orası yok olur. Bu böyledir. ABD İsrail'e karşı bir karar aldı, birkaç gün sonra New Orleans sular altında kaldı." ifadelerini kullandı. Konuşmasına devam eden Siyonist haham, "Şu anda İran’a saldırmamamızın tek nedeni Amerika. Size, ‘diplomasi, koruma, silah sağlayacağız.’ diyorlar. ‘Seçimlerin bitmesini beklemelisiniz. Her şeyi mahvedeceksiniz.’ diyorlar. ‘Savaş başlarsa Kamala’nın kazanma şansı yok.’ diyorlar." sözlerini sarf etti.