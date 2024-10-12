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ABD'den işgalci İsrail'e yeni koruma kalkanı: Balistik füze saldırılarına karşı THAAD sistemi konuşlandırdılar

ABD'den işgalci İsrail'e yeni koruma kalkanı: Balistik füze saldırılarına karşı THAAD sistemi konuşlandırdılar

23:2512/10/2024, Cumartesi
G: 13/10/2024, Pazar
AA
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THAAD füze savunma sistemi
THAAD füze savunma sistemi

Yaptığı soykırım saldırılarıyla bölgesel savaşı körükleyen katil İsrail'e eli kanlı ortağı ABD'den yeni koruma kalkanı desteği geldi. İşgalci İsrail ordusundan yapılan açıklamada ABD'nin, balistik füze saldırılarını engellemek adına THAAD (Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması) sistemini konuşlandırdığı belirtildi. Söz konusu konuşlandırma, terör devleti İsrail'in İran'a karşı "büyük saldırı" hazırlıklarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Terör devleti soykırımcı İsrail'in eli kanlı ortağı ABD, katillere bir kez daha destek çıktı.

Para ve askeri yardımlarını esirgemeyen ABD bu kez de balistik füzeleri engellemek adına işgalcilere THAAD (Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması) sistemi ile desteğini sundu.

Daha önce tatbikat için yerleştirilmişti

İşgalci İsrail ordusu, ABD'nin ülkede uzun menzilli balistik füzeleri engellemek için kullanılan THAAD sistemini konuşlandırdığını duyurdu.

İsrail Ordu Radyosu X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "ABD, İran tehditlerine karşı hazırlık olarak THAAD hava savunma sistemini İsrail'e konuşlandırdı." ifadeleri kullanıldı.

ABD daha önce Mart 2019'da İsrail'de ortak savunma tatbikatlarının bir parçası olarak THAAD sistemini geçici olarak konuşlandırmıştı.

İsrail'in İran'a yönelik 'büyük saldırısına' hazırlık mı?

Yeni konuşlandırmanın kalıcı olup olmadığı ve sistemin İsrail'in savunma ağına entegre edilip edilmeyeceği konusu henüz bilinmiyor.

Şu anki konuşlandırma, İsrail'in İran'a karşı "büyük saldırı" hazırlıklarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

Katillerin üç savunma sistemi son saldırıda yetersiz kaldı

İsrail'in halihazırda uzun menzilli Arrow, orta menzilli "Davud'un Sapanı" ve kısa menzilli "Demir Kubbe" olmak üzere 3 hava savunma sistemi bulunuyor ancak bu sistemler, İran'ın son misilleme saldırısında birçok füzeyi durdurmada yetersiz kalmıştı.


İsrailli hahamdan eli kanlı ortaklarına ‘savaş eleştirisi': Tek nedeni ABD

İsrailli Haham Yosef Mizrachi, ABD'nin kasırgalar ve felaketlerle "yok olmayı hak ettiğini" savundu. Mizrachi, "Kasırga var. Dün orada Filistin yanlısı gösteri vardı. Bugün ise Haşem orayı yok etti. Nazilerin gösteri yapmasına izin verirseniz, bir gün orası yok olur. Bu böyledir. ABD İsrail'e karşı bir karar aldı, birkaç gün sonra New Orleans sular altında kaldı." ifadelerini kullandı. Konuşmasına devam eden Siyonist haham, "Şu anda İran’a saldırmamamızın tek nedeni Amerika. Size, ‘diplomasi, koruma, silah sağlayacağız.’ diyorlar. ‘Seçimlerin bitmesini beklemelisiniz. Her şeyi mahvedeceksiniz.’ diyorlar. ‘Savaş başlarsa Kamala’nın kazanma şansı yok.’ diyorlar." sözlerini sarf etti.


#ABD
#İsrail
#Füze
#Savunma Sistemi
#THAAD
#Demir Kubbe

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