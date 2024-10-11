ABD'den İsrail'i vuran İran'a yaptırım kararı

Yaptırımların detayının da aktarıldığı açıklamada, “İran'da petrol ticareti yapan 6 kuruluşa yaptırım uyguluyor ve 6 gemiyi engellenen mal olarak tanımlıyor. Aynı zamanda Hazine Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile istişare halinde, İran ekonomisinin petrol veya petrokimya sektörlerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen herhangi bir kişiye karşı yaptırım uygulanmasına yol açacak bir karar yayınlıyor. Buna ilaveten Hazine, ABD'nin belirlediği

İran Milli Petrol Şirketi

veya

Triliance Petrokimya A.Ş.