ABD'den İsrail'i vuran İran'a yaptırım kararı

ABD, eli kanlı ortağı İsrail'i vuran İran'a yaptırım kararını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'da petrol ticareti yapan 6 kuruluşa, İran'dan petrol ve petrokimya ürünleri sevkiyatına karıştıkları gerekçesiyle ise 10 kuruluşa yaptırım uyguladıklarını açıkladı. Açıklamada ayrıca İran'a yönelik adımların ABD'nin ortak ve müttefikleriyle devam eden yakın koordinasyonla güçlendirileceği de kaydedildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'da petrol ticareti yapan 6 kuruluşa, İran'dan petrol ve petrokimya ürünleri sevkiyatına karıştıkları gerekçesiyle ise 10 kuruluşa yaptırım uyguladıklarını açıkladı.
ABD'den İran'daki şirketlerine yaptırım kararı
"Bu adımlar müttefiklerimizle güçlendirilecek"
ABD'nin İran'ın kötü niyetli faaliyetleri için kullandığı gelir kaynaklarını kısıtlama konusunda kararlı olduğu belirtilen açıklamada, “İran enerji gelirlerini müttefiklerimize yönelik saldırıları finanse etmeye, dünya çapında terörizmi desteklemeye ve diğer istikrarsızlaştırıcı eylemleri sürdürmeye ayırdığı sürece, onu sorumlu tutmak için elimizdeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz. Bu tedbirler, İran'ın eylemlerini ele almak, bunlara karşı koymak için ortaklarımız ve müttefiklerimizle devam eden yakın koordinasyonla güçlendirilecektir” denildi.