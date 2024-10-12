Küresel sistemin iflası: BM kendini bile koruyamıyor

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Gazze ve Lübnan’ı koruması gereken Birleşmiş Milletler, kendini bile koruyamıyor. ABD ve Avrupa’daki bazı ülkelerin sınırsız desteğinden şımaran İsrail, BM’nin Kudüs’teki arazisine el koydu. Lübnan’daki BM Barış Gücü (UNIFIL) askerlerine de 2 günde 3 kez saldırdı. Bu acizlik küresel sistemin iflasının bir kez daha ilanı oldu.
İsrail’in Gazze’deki soykırımı, Lübnan’ı işgale girişmesi, uluslararası kuruluşları hedef alması ve U
luslararası Adalet Divanı’nın kararlarına uymaması gibi sayısız pervasız eylemi karşısında harekete geçme konusunda gerekli iradeyi gösteremeyen Birleşmiş Milletler (BM), terör devletinin
, otoritesini tanımadığı somut hedefi haline geldi. Kurulduğu günden bu yana 185 BM kararını ve 229 BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararını görmezden gelen işgalci güç, uluslararası aktörlere meydan okurcasına eylemlere girişmeye başladı.
Son olarak önceki gün İsrail güçleri, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’be (UNIFIL) iki ayrı saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda 1 ağır olmak üzere iki kişi yaralandı
. Bir başka olayda ise, İsrail yönetimi işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) merkezinin toprağını gasbetmeye niyetlendiği ortaya çıktı. İşgalci güç, Gazze’de savaşın başladığı 7 Ekim sonrasında bölgedeki siviller için büyük fedakarlıklarla faaliyetlerini sürdüren UNRWA’yı karalama kampanyaları ile hedef almıştı.
UNRWA ARAZİSİNE YERLEŞİM BİRİMİ İNŞA EDECEK
UNRWA ARAZİSİNE YERLEŞİM BİRİMİ İNŞA EDECEK
İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te UNRWA binasının yer aldığı araziye el koydu. Önceki gün İsrail meclisi, UNRWA’nın ülke içi faaliyetlerini yasaklayan kararını meclisten geçirdi. Ardından İsrail merkezli Hayom Gazetesi, terör devletinin Kudüs'teki merkezinin bulunduğu araziye el koyduğunu ve buraya bin 440 yerleşim birimi inşa etmeyi planladığını yazdı.
Likud Milletvekili Dan Iloz
, gazeteye yaptığı açıklamada, "
Kudüs'teki toprakların kamulaştırılması önemli bir adım, ancak yeterli değil
" dedi ve ajansı "i
nsani bir kisve altında terörizmin yuvası
" olarak niteledi. BMGK, el koyma kararından bir gün önce İsrail’i, UNRWA faaliyetlerini kısıtlamaması yönünde uyarmıştı. İşgalci güç, araziyi gasbetme girişimiyle adeta BMGK’ya meydan okudu.
UNIFIL'E SALDIRI
UNIFIL'E SALDIRI
Lübnan’a işgale girişen terör devleti, UNIFIL güçlerine, “5 km kuzeye gidin” talebini iletti. BM'den ise "UNIFIL, yetkileri yönünde görevlerini yerine getiriyor ve mevcut yerlerinde kalmaya devam edecekler" açıklaması geldi. Açıklama sonrası terör devleti, UNIFIL güçlerine iki ayrı saldırı gerçekleştirdi. İsrail ordusu Ras Nakura'daki UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef alırken bir UNIFIL gözlem kulesi de "
Merkava tankı
" ile vuruldu. Komuta merkezinde maddi hasar oluştu, 2 asker yaralandı. Önceki gün de, İsrail saldırıları sonucunda 2 barış gücü askeri gözlem kulesinden düşerek yaralandı.
GENEL SEKRETERİ İSTENMEYEN KİŞİ İLAN ETTİ
GENEL SEKRETERİ İSTENMEYEN KİŞİ İLAN ETTİ
Geçtiğimiz hafta İsrail, Ortadoğu'da tansiyonun düşürülmesi çağrısı yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i "
istenmeyen kişi
" ilan etti ve ülkeye girişini yasakladı.
Terör devletinin Dışişleri Bakanı Yisrael Katz
kararı, "İ
ran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kesin bir dille kınamayan hiç kimse İsrail topraklarına ayak basmayı hak etmiyor
" sözleriyle duyurdu. Başbakan Benyamin Netanyahu, New York'ta BM Genel Kurulu’na hitabında, BM'yi "
karanlığın evi
" ve
"Yahudi karşıtı bataklık"
olmakla suçladı. İşgalin başında İsrail ordusu Gazze'deki BM personeli arasında Hamas militanları olduğunu iddia etmişti.
KINAMADAN ÖTEYE GİDEMEDİ
KINAMADAN ÖTEYE GİDEMEDİ
Soykırım karşısında kınamadan ileriye gidemeyen BM’nin bunca taşkınlık karşısında gerekli tutumu sergileyememesi ve eylemsizliğini sürdürmesi, hem kendi otoritesini sorgulanır hale getirdi hem de işgalci güce taşkınlıkları konusunda daha fazlasını yapma cesareti verdi. BM'nin en üst düzey yargı organı Uluslararası Adalet Divanı bu yılın ocak ayında İsrail'i Gazze'de "
soykırımı önlemeye
" çağırmış, Mayıs'ta İsrail'den Refah'a saldırılarını durdurmasını istemiş, temmuz ayında ise Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilerin uluslararası hukuku ihlal ettiğine hükmetmişti. İsrail bu kararların hiç birine uymadı. G
azze'de 7 Ekim 2023'den bu yana İsrail saldırıları sonucu 200'den fazla BM personeli hayatını kaybederken, İsrail bu saldırıları Hamas’a karşı düzenlediğini iddia etti.
BIDEN ZORAKİ 'SALDIRIYI DURDUR' DEDİ
BIDEN ZORAKİ 'SALDIRIYI DURDUR' DEDİ
- ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'den, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) bağlı unsurları hedef almaması gerektiğini belirtti. Biden, bir gazetecinin "İsrail'in BM barış gücü unsurlarını vurmaya son vermesini istiyor musunuz?" şeklindeki sorusuna, "Kesinlikle, elbette" diye yanıt verdi.
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