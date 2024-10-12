Küresel sistemin iflası: BM kendini bile koruyamıyor

Soykırım karşısında kınamadan ileriye gidemeyen BM’nin bunca taşkınlık karşısında gerekli tutumu sergileyememesi ve eylemsizliğini sürdürmesi, hem kendi otoritesini sorgulanır hale getirdi hem de işgalci güce taşkınlıkları konusunda daha fazlasını yapma cesareti verdi. BM'nin en üst düzey yargı organı Uluslararası Adalet Divanı bu yılın ocak ayında İsrail'i Gazze'de "

soykırımı önlemeye

" çağırmış, Mayıs'ta İsrail'den Refah'a saldırılarını durdurmasını istemiş, temmuz ayında ise Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilerin uluslararası hukuku ihlal ettiğine hükmetmişti. İsrail bu kararların hiç birine uymadı. G