Hedefteki vekil Yeni Şafak’a konuştu

Lübnan’da İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaların kızıştığı dönemde İran Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Beyrut’a kendi kullandığı uçakla geldi. Kendisi de bir savaş pilotu olun Galibaf’ın ilk durağı 10 Ekim’de İsrail’in Basta el- Fawka’da yıktığı 3 binanın enkazı oldu. Yanında İsrail’in hedefinde olan Hizbullah’ın Lübnan parlamentosundaki milletvekili Emin Şerri vardı. Yeni Şafak’a konuşan Şerri, Galibaf’ın ziyaretini İsrail’e mesaj olarak yorumladı.
GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI
Bir pilot olan Galibaf, İran’dan kaldırdığı uçağı Beyrut’a indirdi. İran Parlamento Başkanı’nın Beyrut’ta ilk durağı ise 10 Ekim’de İsrail savaş uçağı ile vurularak 3 binanın yıkıldığı Basta El Fawka’daki enkaz alanı oldu. Burada basına konuşan Galibaf, Lübnan ve Filistin halkının yanında olduklarını söyleyerek adeta gövde gösterisi yaptı. Galibaf’ın bu ziyareti son 10 günde Lübnan’a İran tarafından yapılan ikinci üst düzey ziyaret olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz hafta da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Beyrut’a gelmişti.
LÜBNAN’IN YANINDAYIZ
İSRAİL’İN HEDEFİNDEKİ İSİM YENİ ŞAFAK’A KONUŞTU
3 GAZETECİYE CASUSLUK SUÇLAMASI
- İsrail’in saldırıları özellikle Beyrut ve çevresinde azalma gösterirken, iki haftadır gökyüzünde keşif yapan droneların sesi de kesildi. Lübnanlılar son saldırıların şokunu yaşamaya devam ediyor. Ülkeye çok sayıda yabancı ülke casusunun girdiği iddiaları kaosa neden oldu. Dahiye’de bazı gazeteciler darp edildi. 3 gazeteci ise gözaltına alındı. Gazeteciler, yapılan sorgulamada casus oldukları iddiasıyla sınır dışı edildi.