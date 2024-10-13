Hedefteki vekil Yeni Şafak’a konuştu

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf

, Basta El Fawka’daki enkaza Lübnan ordusunun tankları ve yoğun güvenlik önlemleri altında geldi. Enkaz üzerinde yaptığı açıklama yapan İranlı devlet adamı, Lübnanlı makamlar ile görüşmek üzere ve İran'ın direnişe ve Lübnan halkının mücadelesine verdiği desteği vurgulamak için Lübnan'ı ziyaret ettiğini söyledi. Galibaf,

"Ben, devrim liderinin, yetkililerin ve İran halkının Lübnan halkına gönderdiği mesajı iletmek için buradayım"

diyerek, "Her zaman Lübnan halkı ve hükümetinin yanındayız, zor zamanlarda onlara destek olacağız" dedi. Ayrıca, Cenevre’deki Parlamentolar Arası Birlik (IPU) Genel Kurulu toplantısında, Gazze ve Lübnan halkının mazlumiyetini tüm dünyaya duyuracağını ifade etti.