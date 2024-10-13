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Hedefteki vekil Yeni Şafak’a konuştu

Hedefteki vekil Yeni Şafak’a konuştu

Neslihan Önder
04:0013/10/2024, Pazar
G: 13/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Lübnan’da İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaların kızıştığı dönemde İran Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Beyrut’a kendi kullandığı uçakla geldi. Kendisi de bir savaş pilotu olun Galibaf’ın ilk durağı 10 Ekim’de İsrail’in Basta el- Fawka’da yıktığı 3 binanın enkazı oldu. Yanında İsrail’in hedefinde olan Hizbullah’ın Lübnan parlamentosundaki milletvekili Emin Şerri vardı. Yeni Şafak’a konuşan Şerri, Galibaf’ın ziyaretini İsrail’e mesaj olarak yorumladı.

Terör devleti İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan’da kaos ve korku hakim. Yüz binlerce insan evlerini terk ederek güvenli bölge bulma arayışına girişirken, işgalci güç yaptığı saldırılarla siviller için böyle bir yer olmadığını tüm dünyaya gösteriyor. Güney cephesinde İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaların kızıştığı bir dönemde, İran Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ülkeye ziyarette bulundu. Kendi kullandığı uçakla Beyrut’a inen Galibaf, havaalanında verdiği demeçte, “
Lübnan halkının daima yanındayız
” mesajını paylaştı. Yeni Şafak’a konuşan Lübnan milletvekili Emin Serri, Galibaf’ın uçağı kendi indirmesinin cesurca ve mesaj içerdiğini belirtti.

GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI

Bir pilot olan Galibaf, İran’dan kaldırdığı uçağı Beyrut’a indirdi. İran Parlamento Başkanı’nın Beyrut’ta ilk durağı ise 10 Ekim’de İsrail savaş uçağı ile vurularak 3 binanın yıkıldığı Basta El Fawka’daki enkaz alanı oldu. Burada basına konuşan Galibaf, Lübnan ve Filistin halkının yanında olduklarını söyleyerek adeta gövde gösterisi yaptı. Galibaf’ın bu ziyareti son 10 günde Lübnan’a İran tarafından yapılan ikinci üst düzey ziyaret olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz hafta da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Beyrut’a gelmişti.


LÜBNAN’IN YANINDAYIZ

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf
, Basta El Fawka’daki enkaza Lübnan ordusunun tankları ve yoğun güvenlik önlemleri altında geldi. Enkaz üzerinde yaptığı açıklama yapan İranlı devlet adamı, Lübnanlı makamlar ile görüşmek üzere ve İran'ın direnişe ve Lübnan halkının mücadelesine verdiği desteği vurgulamak için Lübnan'ı ziyaret ettiğini söyledi. Galibaf,
"Ben, devrim liderinin, yetkililerin ve İran halkının Lübnan halkına gönderdiği mesajı iletmek için buradayım"
diyerek, "Her zaman Lübnan halkı ve hükümetinin yanındayız, zor zamanlarda onlara destek olacağız" dedi. Ayrıca, Cenevre’deki Parlamentolar Arası Birlik (IPU) Genel Kurulu toplantısında, Gazze ve Lübnan halkının mazlumiyetini tüm dünyaya duyuracağını ifade etti.
İsrail’in 10 Ekim’de Basta El Fawka’ya düzenlediği saldırıda en az 22 sivil ölmüş, 117 kişi de yaralanmıştı.

Emin Şerri

İSRAİL’İN HEDEFİNDEKİ İSİM YENİ ŞAFAK’A KONUŞTU

İran Parlamento Başkanı ile enkaz alanına gelen, Hizbullah’ın Lübnan Parlamentosu’ndaki milletvekili ve İsrail’in hedeflerinden biri olan
Emin Serri
de Yeni Şafak’a açıklamalarda bulundu. İran Parlamento Başkanı Galibaf’ın uçağını tek başına Beyrut’a indirmesinin bir mesaj ve cesurca bir hareket olduğunu söyleyen Serri, “
Bu çok cesur bir hareket hem Lübnanlılara hem de İsrail’e bir mesaj yolluyor. Lübnanlılara tatmin, İsraillilere ise ‘
Sizin tüm yaptığınız tehditler bizim için önemli değil, biz buradayız ve Lübnan’ı destekliyoruz. Tehditleriniz bir sonuca ulaşamayacak
’ mesajı taşıyor. İran, Lübnan halkının direnişini destekliyor ve bu ziyaret bir dayanışma aracıdır
” dedi. Serri, İran’ın hem Lübnan hükümeti hem halkına hem de direnişe yeniden toparlanmada destek verecekleri sözünü verdiğini söyleyerek, “
Bizim bildiğimiz İran bu ve Filistin direnişiyle Lübnan direnişiyle dayanışma içinde olması doğal bir durumdur. Sayın Devrim Lideri Ali Hamaney de cuma hutbesinde bunu dile getirmişti. Yeniden imara destek olacaklarını bildirmişti. Bu bizim ve halkımızın bildiği İran'dır. Onlar 2006'dan bize destek olmaktan asla vazgeçmediler. Bu aynı zamanda güneyde direnen halkımıza da bir mesajdır
” diye konuştu.

3 GAZETECİYE CASUSLUK SUÇLAMASI

  • İsrail’in saldırıları özellikle Beyrut ve çevresinde azalma gösterirken, iki haftadır gökyüzünde keşif yapan droneların sesi de kesildi. Lübnanlılar son saldırıların şokunu yaşamaya devam ediyor. Ülkeye çok sayıda yabancı ülke casusunun girdiği iddiaları kaosa neden oldu. Dahiye’de bazı gazeteciler darp edildi. 3 gazeteci ise gözaltına alındı. Gazeteciler, yapılan sorgulamada casus oldukları iddiasıyla sınır dışı edildi.



#israil
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