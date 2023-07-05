İfade özgürlüğü adı altında her seferinde Türkiye'ye saldıran Macron medya kısıtlaması için yasa hazırlıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gerekmesi halinde sosyal medyaya erişimin engellenebileceği yönündeki açıklaması tepkilere neden oldu.
Boyun Eğmeyen Fransa partisinin Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Macron'un açıklamalarına ilişkin haberi alıntılayarak, Fransız Cumhurbaşkanını Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a benzetti.
Sosyal medya platformlarında yapılan yorumlarda da Macron'a tepki gösterildi.
Macron'un sosyal medya sansürüne yönelik bu çıkışı ülke basınında da en çok konuşan konulardan oldu.
Macron ne demişti?
Senato sosyal medyada içerik kaldırmaya ilişkin tasarıyı görüşüyor
Fransa Senatosu'nda bu hafta dijital platformlardan yapılan paylaşımlara düzenleme getiren ve içerik kaldırılmasına olanak verecek yasa tasarısı görüşülüyor.
Uygunsuz içeriklerin paylaşıldığı sitelere giriş için yaş sınırı getirilmesi, kamuya açık dijital kaynaklarda aile içi şiddet mağdurlarıyla ilgili paylaşımlar ve bulut bilişim sektöründeki rekabete ilişkin düzenlemeler gibi bir dizi değişiklik öngören tasarı kapsamında, yetkili makamlar, çocuk istismarına dair paylaşımların 24 saat içinde kaldırılmasını talep edebilecek.
Tasarı, bu emre uymayanların 1 yıl hapis cezası ya da 250 bin avro para cezasına çarptırılmasını öngörüyor.
Tasarı, 7 Temmuz'a kadar Senatoda görüşülecek.
Fransa'daki şiddetli protestolar
Fransız polisi, 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.
Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.
Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.
Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.