İlk ölüm haberi: Ülke yetkilileri koronavirüs kaynaklı iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu

Dünyadaki birçok ülke Covid-19 vaka ve ölüm sayılarındaki artış ile gündeme gelirken, Solomon Adaları’nda Covid-19 kaynaklı ilk ölümler gerçekleşti.
Sağlık Bakanı Culwick Togamana tarafından yapılan açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Dün gece Ulusal Sevk Hastanesinde yaşamını yitiren ilk Covid-19 kurbanlarının 51 ve 59 yaşlarındaki diyabet ve tansiyon gibi hastalıklara sahip kişiler olduğu belirtildi.
Sağlık yetkilileri, özellikle başkent ve bazı bölgelerde gelecek günlerde daha fazla Covid-19 vakasının tespit edileceğini beklediklerini söyledi.
Başkent Honiara’da bugün yerel saatle 18.00’dan itibaren 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanacak.
Ülkede toplam vaka sayısı 650 olarak açıklandı.
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