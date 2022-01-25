Dünya İlk ölüm haberi Ülke yetkilileri koronavirüs kaynaklı iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu
OKYANUSYA

İlk ölüm haberi: Ülke yetkilileri koronavirüs kaynaklı iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu

Solomon Adaları’nda Covid-19 bağlantılı ilk can kayıpları kaydedildi. Dün gece Ulusal Sevk Hastanesinde yaşamını yitiren ilk Covid-19 kurbanlarının 51 ve 59 yaşlarındaki diyabet ve tansiyon gibi hastalıklara sahip kişiler olduğu belirtildi.

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Haber Merkezi İHA
İlk ölüm haberi: Ülke yetkilileri koronavirüs kaynaklı iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu
Arşiv - Solomon Adaları’nda koronavirüs kaynaklı ilk ölüm.

Dünyadaki birçok ülke Covid-19 vaka ve ölüm sayılarındaki artış ile gündeme gelirken, Solomon Adaları’nda Covid-19 kaynaklı ilk ölümler gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Culwick Togamana tarafından yapılan açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Dün gece Ulusal Sevk Hastanesinde yaşamını yitiren ilk Covid-19 kurbanlarının 51 ve 59 yaşlarındaki diyabet ve tansiyon gibi hastalıklara sahip kişiler olduğu belirtildi.

Sağlık yetkilileri, özellikle başkent ve bazı bölgelerde gelecek günlerde daha fazla Covid-19 vakasının tespit edileceğini beklediklerini söyledi.

Başkent Honiara’da bugün yerel saatle 18.00’dan itibaren 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanacak.

Ülkede toplam vaka sayısı 650 olarak açıklandı.

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