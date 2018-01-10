İngiliz bakandan PKK-PYD itirafı

Dışişleri Komisyonu’nun “Kürtlerin hevesleri ve İngiltere’nin çıkarları” başlıklı oturumunda milletvekillerinin soruları karşısında Burt’ün cevapları özetle şöyle: (PKK ile PYD/YPG bağlantısı) İlişkilerin farkındayız. PYD ve YPG ile konuştuğumuzda PKK ile ilişkileri kesmesi gerektiğini söylüyoruz. Pratikte ise muhtemelen kesmiyorlar. İlişkiler ortada.

(PKK ile PYD arasında silah ve personel geçişi) Çatışma ortamı dikkate alındığında aynı tarafta çarpışanlar arasında silah geçişi olmuyorsa şaşırırım. Başka türlü düşünmek naiflik olur.

Farklı bölgeler ile ülkelerin ikili ilişkiye geçmesini desteklemiyoruz. Suriye’nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz” (PYD’nin terör listesine koyulmaması) Ayrı örgütler olduklarına inanıyoruz. Listeye almadıklarımız hakkında konuşmuyoruz.