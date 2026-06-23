Starmer’in istifasına Rusya’dan dikkat çeken bir yorum geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Uluslararası Ekonomik İş Birliği’nden Sorumlu Yardımcısı Kiril Dmitriyev, "Politikalarını değiştirmezse sırada Almanya Başbakanı Friedrich Merz var" dedi. Dmitriyev, "İngiltere'nin son 10 yılda görev yapan 7 başbakanın yol açtığı sorunları çözmek için Winston Churchill gibi bir lidere ihtiyaç duyduğunu" savundu. İngiltere ve Almanya, Rusya’nın Ukrayna’daki işgale karşı Kiev’e destek veren önde gelen Avrupa ülkeleri olarak dikkat çekiyor.