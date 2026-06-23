İngiltere Başbakanı Keir Starmer, partisinin kendisini gelecek seçimde lider olarak görmek istemediğini belirterek görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Starmer, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde yaptığı açıklamada, başbakanlığa seçildiği günün hayatının en gurur verici günü olduğunu söyledi. Açıklamasında, partisinin Ulusal Yürütme Komitesi'nden adaylıkların 9 Temmuz'da başlayacağını hatırlatarak, alımların parlamentonun yaz tatili bitene kadar sürmesini isteyen Starmer, "Parlamento eylülde tekrar toplanmadan önce bir liderin göreve gelmesi sağlanacak. Yarış tamamlanana kadar başbakanlığa devam edecek ve iktidarın düzenli şekilde devredilmesini sağlamak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı. Kendisinden sonra seçilecek kişiye koşulsuz destek vereceğini vurgulayan Starmer, eşi ve ailesine teşekkür ederken gözyaşlarını tutamadı.
SON 10 YILDA 7 BAŞBAKAN
Starmer’ın istifası geçtiğimiz mayıs ayında yapılan yerel seçimlerde İşçi Partisi’nin UK Reform Partisi karşısında ağır bir yenilgiye uğramasının ardından gündeme gelmeye başlamıştı. Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham başbakanlığa en yakın isim olarak öne çıkıyor. Öte yandan, İngiltere’de 2016 yılında Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmayla sonuçlanan referandumun (Brexit) ardından ciddi bir siyasi istikrarsızlık göze çarpıyor. Brexit’in ardından dönemin başbakanı David Cameroon’ın istifa etmesini takip eden 10 yıllık süreçte Theressa May, Borris Johnson, Liz Truss ve Rishi Sunak görev sürelerini tamamlayamadan istifa etmişti. Son olarak Starmer’in istifasıyla 10 yılda 6 başbakan istifa ederken Andy Burnham’ın göreve gelmesi halinde Brexit’in üzerinden geçen 10 yılda 7’nci başbakan olması bekleniyor.
Kremlin: Sırada Merz var
- Starmer’in istifasına Rusya’dan dikkat çeken bir yorum geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Uluslararası Ekonomik İş Birliği’nden Sorumlu Yardımcısı Kiril Dmitriyev, "Politikalarını değiştirmezse sırada Almanya Başbakanı Friedrich Merz var" dedi. Dmitriyev, "İngiltere'nin son 10 yılda görev yapan 7 başbakanın yol açtığı sorunları çözmek için Winston Churchill gibi bir lidere ihtiyaç duyduğunu" savundu. İngiltere ve Almanya, Rusya’nın Ukrayna’daki işgale karşı Kiev’e destek veren önde gelen Avrupa ülkeleri olarak dikkat çekiyor.