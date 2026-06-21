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Tahran Washington yönetimine resti çekti: ABD’lilerin tehditlerini ciddiye almıyoruz

Tahran Washington yönetimine resti çekti: ABD’lilerin tehditlerini ciddiye almıyoruz

20:1721/06/2026, Pazar
AA
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İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf
İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf

İsviçre’de ABD ile yürütülen müzakereler için bulunan İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerine ilişkin, “ABD’lilerin tehditlerini ciddiye almıyoruz” açıklamasında bulundu. Kalibaf, İran’ın baskılara boyun eğmeyeceğini belirterek, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin olası tehditlere karşılık vermeye hazır olduğunu ifade etti.

ABD ile müzakereler için İsviçre’de bulunan, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı tehdidine ilişkin, “ABD’lilerin tehditlerini ciddiye almıyoruz.” dedi.

Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından ABD Başkanı Trump’a cevap verdi.

Ülkesinin tehditlere karşı boyun eğmeyeceğine vurgu yapan Kalibaf, “Tehditleri bir sonuca ulaşsaydı bugünkü çaresizliğe düşmeyeceklerini hiç düşünmüyorlar mı? ABD’lilerin tehditlerini ciddiye almıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kalibaf, ABD’li yetkililerin açıklamalarına dikkat etmeleri gerektiğini, İran Silahlı Kuvvetleri’nin tehditlere farklı şekilde karşılık vermeye hazır olduklarını belirtti.

Trump, "İran, Lübnan’daki yüksek maaşlı vekil güçlerinin sorun çıkarmalarını derhal engellemelidir. Aksi takdirde, geçen hafta yaptığımız gibi İran’a yine çok sert bir darbe indireceğiz, hatta bu sefer daha da sert şekilde." ifadelerini kullanmıştı.


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