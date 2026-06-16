İngiltere’nin Blackpool kentinde eşcinsel sapkınlar Jamie Varley ve John McGowan-Fazakerley, 2023 yılında evlat edindikleri 13 aylık bebek Preston Davey’in ölümüyle ilgili olarak yargılandı.

Jamie Varley

Bebeğin Nisan 2023’te sapkınların yanına verildiği, Temmuz 2023’te ise hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Mahkeme sürecinde Preston’ın daha önce koruyucu ailelerde kaldığı, ardından evlatlık olarak eşcinsel sanıklar Varley ve McGrowan verildiği ifade edildi.

Bebek aylarca sistematik fiziksel ve cinsel istismara maruz kalmış

Duruşmalarda, bebeğin dört ay boyunca sistematik şekilde fiziksel ve cinsel istismara maruz kaldığı, çok sayıda iç ve dış travma yarası bulunduğu aktarıldı. Otopsi raporunda yaklaşık 40 farklı yaralanma tespit edildiği, ölüm nedeninin ise “akut üst solunum yolu tıkanıklığı” olduğu kaydedildi.

John McGowan-Fazakerley

Savcılık, ölümün boğma ya da ağız içine cisim yerleştirilmesi sonucu gerçekleştiğini belirtti. Sanıkların ise olayın “banyoda kaza” olduğu yönünde ifade verdiği, ancak bu anlatımın delillerle desteklenmediği mahkemede dile getirildi.

Mahkeme, eşcinsel sapkınlar Jamie Varley ve John McGowan-Fazakerley’in suçlu olduğuna hükmetti.

Preston Davey







