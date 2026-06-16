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Eşcinsel sapıklar evlat edindikleri bebeği işkence yaparak öldürdü

Eşcinsel sapıklar evlat edindikleri bebeği işkence yaparak öldürdü

22:2116/06/2026, Salı
G: 16/06/2026, Salı
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Preston Davey dört ay süren istismarla hayatını kaybetti.
Preston Davey dört ay süren istismarla hayatını kaybetti.

İngiltere’de 2023’te evlat edinilen 13 aylık bebek Preston Davey’in ölümüyle ilgili davada eşcinsel sapkınlar Jamie Varley ve John McGowan-Fazakerley yargılandı. Mahkemede bebeğin dört ay boyunca ağır istismar gördüğü, çok sayıda iç ve dış travmaya maruz kaldığı ve ölümün “boğma veya ağız yoluyla tıkanma” sonucu gerçekleştiği belirtildi. Sapkınlar, uzun süren yargı sürecinin ardından suçlu bulundu.

İngiltere’nin Blackpool kentinde eşcinsel sapkınlar Jamie Varley ve John McGowan-Fazakerley, 2023 yılında evlat edindikleri 13 aylık bebek Preston Davey’in ölümüyle ilgili olarak yargılandı.

Jamie Varley

Bebeğin Nisan 2023’te sapkınların yanına verildiği, Temmuz 2023’te ise hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Mahkeme sürecinde Preston’ın daha önce koruyucu ailelerde kaldığı, ardından evlatlık olarak eşcinsel sanıklar Varley ve McGrowan verildiği ifade edildi.

Bebek aylarca sistematik fiziksel ve cinsel istismara maruz kalmış

Duruşmalarda, bebeğin dört ay boyunca sistematik şekilde fiziksel ve cinsel istismara maruz kaldığı, çok sayıda iç ve dış travma yarası bulunduğu aktarıldı. Otopsi raporunda yaklaşık 40 farklı yaralanma tespit edildiği, ölüm nedeninin ise “akut üst solunum yolu tıkanıklığı” olduğu kaydedildi.

John McGowan-Fazakerley

Savcılık, ölümün boğma ya da ağız içine cisim yerleştirilmesi sonucu gerçekleştiğini belirtti. Sanıkların ise olayın “banyoda kaza” olduğu yönünde ifade verdiği, ancak bu anlatımın delillerle desteklenmediği mahkemede dile getirildi.

Mahkeme, eşcinsel sapkınlar Jamie Varley ve John McGowan-Fazakerley’in suçlu olduğuna hükmetti.

Preston Davey


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