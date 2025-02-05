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İşgalciye ağır darbe: 2 ölü 8 yaralı

İşgalciye ağır darbe: 2 ölü 8 yaralı

04:005/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Arşiv.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti yakınlarında bulunan İsrail ordusuna ait Tayasir adlı kontrol noktasına gerçekleştirilen saldırıda biri binbaşı 2 İsrail askeri ölürken 8 İsrail askeri yaralandı.

Medya kaynaklarının aktardığı bilgiye göre saldırı, iki silahlı Filistinli tarafından yapılırken, Filistinlilerden birinin kontrol noktasındaki istihbarat kulesinin bir katını ele geçirerek hassas istihbarat bilgilerine ulaştı. Söz konusu Filistinlinin, üsse dair geniş istihbarat bilgisine sahip olduğuna dikkat çeken kaynaklar, saldırıdan önce üssün krokisi, askerlerin giriş ve çıkış saatleri ile üssün hassas noktalarının Filistinli direnişçi tarafından bilindiği kaydedildi. Üs kulesinin üst katına sızmayı başaran Filistinli direnişçi, burada bulanan askerlere ateş açarak 10'unu yaraladı. Ağır yaralanan biri üst teğmen iki asker kaldırıldıkları hastanede öldü. İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesi ise saldırıya uğrayan askerlerin İsrail ordusu tarafından 15 gündür Cenin Kampı'nda sürdürülen operasyon için gönderilen ek kuvvetlerden oluştuğunu bildirdi. Öte yandan, saldırıya dair Hamas Hareketi'nden yapılan açıklamada, İşgalcilerin suçlarının ve işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırılarının cezasız kalmayacağını vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.



#İsrail
#Filistin
#Batı Şeria

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