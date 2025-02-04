İşgalci İsrail Gazze'de ateşkesin sağlanmasından bu yana Batı Şeria'da 380 kişiyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, 15 gün önce Cenin kentiyle başlayarak saldırılarını yoğunlaştırdığı, Cenin Mülteci Kampı ile Tubas ve Tulkerim kentlerinde gözaltı ve baskınlarını artırarak sürdürdüğü kaydedildi.

Filistinlilere yönelik "sistematik tutuklama politikası"nın uygulandığı belirtilen açıklamada, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere yönelik de sistematik suç ve vahşetin arttığı vurgulandı.

"Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmaya başlandığı 19 Ocak'tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 380 Filistinli gözaltına alındı. Bunun yanında çok sayıda kişi sorgulandı." ifadesine yer verilen açıklamada, bu sayının gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve serbest bırakılanları kapsadığı aktarıldı.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlatmıştı.

İsrail, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi Tulkerim'e taşımıştı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde yürüttüğü saldırılarda ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar veriyor, bölgedeki evleri de yıkıyor.