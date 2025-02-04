İşgalci İsrail ordusu Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da biri çocuk 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da aralarında bir çocuğun da bulunduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın Ramallah, Tubas ve Tulkerim kentlerinde Filistinlilere yönelik baskınlar yaptığı belirtildi.
Haberde, İsrail güçlerinin Ramallah'ta bir dükkana baskın düzenleyerek 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldığı bilgisi paylaşıldı.
İsrail, Gazze'de 19 Ocak'ta ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanmaya başlamasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırıların şiddetini artırdı.
İsrail'in Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na 21 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü saldırılarında 25 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda bina yerle bir edildi.