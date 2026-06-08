İsrail Megazi'yi yakıp yıktı

Terörist İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, son hedeflerden biri Gazze'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı oldu. Tahliye emrinin hemen ardından düzenlenen hava saldırılarında çok sayıda ev yerle bir edilirken, bölgede yaşayan yüzlerce Filistinli bir kez daha evsiz kaldı. Gazze'de devam eden saldırılar, sivillerin yaşam alanlarını ve geçim kaynaklarını hedef almaya devam ediyor.

Megazi Kampı sakinlerinden Ahmed Kilab, İsrail ordusunun mahalle sakinlerine yalnızca birkaç dakika içinde bölgeyi boşaltmaları yönünde uyarıda bulunduğunu söyledi. Kilab, evlerinden çıkar çıkmaz dört katlı binalarının iki füzeyle vurulduğunu belirterek, "Hedef alınan sadece bir ev değildi, tüm mahalle yerle bir oldu" ifadelerini kullandı. Saldırılar sonucunda çok sayıda konut kullanılamaz hale gelirken, aileler kişisel eşyalarını ve temel ihtiyaç malzemelerini dahi kurtaramadan bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. Enkaz altında kalan eşyalarını çıkarmaya çalışan Filistinliler, ateşkes beklentilerine rağmen saldırıların ve zorla yerinden edilmelerin devam ettiğini dile getiriyor.