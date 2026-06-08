İsrail Megazi'yi yakıp yıktı

Haydut devletin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız sürüyor. Megazi Mülteci Kampı'nda çok sayıda ev yerle bir edilirken, balıkçı teknelerine açılan ateşte 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Gazze'de toplam can kaybı ise 73 bine yaklaştı.
Terörist İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, son hedeflerden biri Gazze'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı oldu. Tahliye emrinin hemen ardından düzenlenen hava saldırılarında çok sayıda ev yerle bir edilirken, bölgede yaşayan yüzlerce Filistinli bir kez daha evsiz kaldı. Gazze'de devam eden saldırılar, sivillerin yaşam alanlarını ve geçim kaynaklarını hedef almaya devam ediyor.
Tüm mahalle yıkıldı
Megazi Kampı sakinlerinden Ahmed Kilab, İsrail ordusunun mahalle sakinlerine yalnızca birkaç dakika içinde bölgeyi boşaltmaları yönünde uyarıda bulunduğunu söyledi. Kilab, evlerinden çıkar çıkmaz dört katlı binalarının iki füzeyle vurulduğunu belirterek, "Hedef alınan sadece bir ev değildi, tüm mahalle yerle bir oldu" ifadelerini kullandı. Saldırılar sonucunda çok sayıda konut kullanılamaz hale gelirken, aileler kişisel eşyalarını ve temel ihtiyaç malzemelerini dahi kurtaramadan bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. Enkaz altında kalan eşyalarını çıkarmaya çalışan Filistinliler, ateşkes beklentilerine rağmen saldırıların ve zorla yerinden edilmelerin devam ettiğini dile getiriyor.
SİVİL ARAÇTAKİ 4 KİŞİYİ KATLETTİ
Gazze'deki saldırılar yalnızca yerleşim alanlarıyla sınırlı kalmadı. İsrail donanmasının Deyr el-Belah açıklarında balıkçı teknelerine açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki Muhammed Musa Ebu Ceyyab hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, çocuğun Öte yandan İsrail’in Gazze'de bir sivil araca düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Filistinli kaynaklar, İsrail’in dün Gazze'de düzenlediği saldırılarda toplam 13 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.