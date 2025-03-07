İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Suriye'ye saldırı tehdidi: İşgali sürdüreceğiz

Kanal 14'ün haberine göre, Tel Aviv'de bir etkinlikte konuşan Katz, Suriye, Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik İsrail saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Dürzileri tek etmeyeceklerini" belirten Katz, "Suriye rejimine güvenmiyoruz ve oradaki varlığımızı sonsuza kadar sürdüreceğiz." iddiasında bulundu.

Saldırı tehdidinde bulundu

Katz, Suriye'ye ülkenin güneyinde asker bulundurmamalarına ilişkin bir mesaj ilettiklerini ifade ederek, saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz, daha önce de İsrail'in Suriye'deki işgalinin kalıcı olacağı ve Suriye'nin güneyinde silahsız bölge oluşturmasını talep ettikleri mesajını vermişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki kamplarda bir sene kalma talimatı

Öte yandan Israel Hayom adlı internet sitesi Katz'ın aynı etkinlikte Batı Şeria'ya ilişkin ifadelerini aktardı.

Katz, İsrail ordusuna yıl sonuna kadar işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Filistinli mülteci kamplarında işgali sürdürme talimatı verdiğini dile getirdi.

İsrail'in 21 Ocak'ta başlattığı saldırıların ardından Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında 40 bin Filistinliyi zorla yerinden ettiklerini tekrar vurgulayan Katz, mülteci kamplarında İsrail ordusunun sene sonuna kadar kalacağını söyledi.











