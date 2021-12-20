Dünya İsraildeki Filistinli idari tutuklular mahkemeleri boykot etmeye karar verdi
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İsrail'deki Filistinli idari tutuklular mahkemeleri boykot etmeye karar verdi

İsrail hapishanelerindeki Filistinli idari tutuklular, İsrail mahkemelerini 1 Ocak'tan itibaren idari tutukluluk nedeniyle boykot edeceklerini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
İsraildeki Filistinli idari tutuklular mahkemeleri boykot etmeye karar verdi
Arşiv.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esir İşleri Kurulu Yardımcı Vekili Abdulkadir el-Hatib, Ramallah'da; Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi Koordinatörü Zeki Debabiş ise Gazze Şeridi'nde konuya ilişkin eşzamanlı iki basın toplantısı düzenledi.

Ramallah'taki basın toplantısında konuşan Hatib, "İdari tutuklular 2022'nin başından itibaren (idari tutuklulukla ilgilenen) İsrail mahkemelerini boykot edeceklerini duyurdu." dedi.

Bu kararın söz konusu mahkemelerin adaletle hükmetmesinin ümit edilmemesi ve bu mahkemelerin İsrail düzeninin bir parçası olması nedeniyle alındığına işaret eden Hatib, "Bu mahkemeler hayal ürünüdür ve gerçekle hiçbir ilgisi yok. Mahkumların asgari güvenlik ve konfordan yoksun araçlarla nakledilmeleri sürecinde yaşadıkları da ayrı bir konu." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki farklı grupları içinde barındıran Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi Koordinatörü Debabiş de düzenlediği basın toplantısında İsrail Hapishanelerinde İdari Tutuklular Komitesi'nin bildirisini okudu.

Debabiş, idari tutukluların, 1 Ocak'tan itibaren "işgal mahkemelerinin" idari tutukluluk kararlarına karşı kapsamlı bir boykot başlatacaklarını ifade etti.

"Bizim kararımız özgürlük... İdari tutuklamaya hayır"

sloganıyla gerçekleştirilecek olan boykotun herkes için bağlayıcı ve genel olduğuna dikkati çeken Debabiş, tüm insan hakları kurumlarını ve avukatları "bu adımı destekleyerek, İsrail mahkemelerini boykot etmeye" çağırdı.

Filistin halkına, grup, sendika ve tüm oluşumlara "işgalcilerin saldırısını püskürtmeyi ve idari tutuklamayı durdurmayı amaçlayan bu ulusal projeyi destekleme" çağrısında bulunan Debabiş, dünya halklarından da İsrail'e idari tutukluluğu durdurması için baskı yapmalarını istedi.

- İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

  • Filistin Esir Cemiyeti'nin verilerine göre, 6 Eylül itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.

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