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İsrail'in eski Başbakanı Olmert'ten Trump'a çağrı: Netanyahu'yu savaşı bitirmeye zorla

İsrail'in eski Başbakanı Olmert'ten Trump'a çağrı: Netanyahu'yu savaşı bitirmeye zorla

18:349/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
AA
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İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert
İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert

İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert, ülkesinin Gazze'deki saldırılarına sona ermesi için ABD Başkanı Donald Trump'tan yardım istedi. 'Trump'ın gerçekten İsrail hükümetini savaşı bitirmeye zorlaması halinde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sona ereceğini umduğunu' söyleyen Olmert, sistematik işgal ve saldırı politikasına iki devletli çözüm temelinde son verilmesini talep etti.

Batı Kudüs'te 60 İsrail sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek düzenlediği “Halk Barış Konferansı'nda” binlerce İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinden Gazze Şeridi'ne saldırıları tamamen sona erdirmesini ve İsrail'in yıllardır Filistin topraklarında yürüttüğü sistematik işgal ve saldırı politikasına iki devletli çözüm temelinde son verilmesini talep etti.

5 bin kişi katıldı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Kudüs'te düzenlenen en büyük savaş karşıtı konferansın katılımcıları arasında esir takası için Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrısı yapan yedek askerler, İsrailli esirlerin aileleri, insan hakları aktivistleri, sanatçılar ve diplomatlar yer aldı.

"Savaşa son verin - siyasi çözüm zamanı geldi” çağrısı yapılan konferansa aralarında Filistinli katılımcıların da bulunduğu 5 binin üzerinde kişi katıldı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konferansa video mesaj göndererek barış çağrısı yaptı.

İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert

Olmert'ten Trump'a çağrı: Netanyahu'yu savaşı bitirmeye zorla

Konferansta konuşan İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert,
“Umuyorum, ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekten İsrail hükümetini savaşı bitirmeye zorlaması halinde savaş sona erecek.”
dedi.

Olmert, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin Gazze Şeridi'ne kalıcı işgal planları yapmak yerine saldırıları durdurmasını ve İsrailli esirlerin derhal ve tek seferde dönmesini sağlaması gerektiğini vurguladı.

"İki devletli çözümün İsrailliler ile Filistinliler arasında barış ve kalıcı uzlaşma için tek olası çözüm olduğuna kesinlikle eminim. Başka bir alternatif yok.”
diyen Olmert, mevcut tabloda iki devletli çözümü destekleyen İsrailli ve Filistinli sayısının yetersiz olmasına karşın mücadele ederek bu durumun değiştirilebileceğini söyledi.
Gazze'ye saldırıların sonlandırılmasını talep eden İsraillilere hitap eden Filistin asıllı İsrail Milletvekili Ahmed Tıybi ise,
"Gazze'de her saat bir çocuk öldürülüyor. İsrail'deki birçok ailenin acısını dinliyorum, ancak bu acının ortasından haykırmalıyız: Bu lanet savaş sona ermeli."
ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırılarda 52 bin 787 Filistinli yaşamını yitirirken 119 bin 349 kişi ise yaralandı.



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