İsveç'in hayali: Kılıçdaroğlu kazanırsa NATO üyesi oluruz

Türkiye'nin güvenlik endişelerine yanıt veren Finlandiya, NATO'nun 31'inci üyesi olarak ilan edildi. Terör örgütü sempatizanlarına ev sahipliği yaparak onların gösterilerine göz yuman İsveç ise Ankara'nın iade taleplerine kayıtsız kalmayı sürdürüyor. Bu konuda net mesajlar veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Beklediğimiz bazı şeyler var, yerine gelmeden olmaz." dedi.

Expressen: NATO'ya katılım Türkiye'deki seçimlere bağlı

14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerini yakından takip eden İsveç basınından Expressen gazetesi, NATO'ya katılım durumlarının Türkiye'deki seçimlere bağlı olduğunu yazdı.

"Erdoğan kaybederse NATO üyesi olabiliriz"

Kılıçdaroğlu'nun kazanmasına yönelik beklentinin açıkça ifade edildiği haberde şöyle denildi: (Cumhurbaşkanı) Erdoğan, mayıs ayındaki seçimleri kaybederse, İsveç bu yaz yapılacak zirvede NATO üyesi olabilir.

Çeviköz'ün mesajlarına dikkat çektiler

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı olan emekli büyükelçi Ünal Çeviköz'ün bu yönde verdiği mesajlara dikkat çekildi. NATO Zirvesi, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek. Stockholm, bu zirvede askeri ittifakın yeni bir parçası olmak istiyor.

"Erdoğan'dan olumlu işaret gelmedi"

Öte yandan, Erdoğan'ın İsveç'e karşı tutumu hakkında kullanılan ifadeler dikkat çekti: Şimdiye kadar, görevdeki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'in yakın gelecekte NATO üyesi olabileceğine dair olumlu bir işaret gelmedi. Çeviköz'e göre, muhalefet lideri Kılıçdaroğlu ve partisi CHP bu bahardaki seçimleri kazanırsa, İsveç'in Temmuz'daki zirvede NATO üyesi olabileceği umuluyor.

"Muhalefetin kazanması avantaj olabilir"