İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü

Etna Yanardağı'nın aktif kraterlerinden olan güneydoğu kraterinde önceki gün başlayan volkanik hareketliliğin dün öğle saatlerine kadar devam ettiği bildirildi.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Katanya Şubesi, bölgeden geçen uçaklar için gece saatlerinde ‘kırmızı kodlu' bir uyarı yayınladı, fakat daha sonra bu uyarıyı kademeli olarak ‘sarı'ya düşürdü.