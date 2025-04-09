İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü

İtalya'nın güneyindeki Etna Yanardağı, yeniden aktifleşerek kül ve lav püskürtmeye başladı. Sicilya Adası'nda bulunan yanardağ, son günlerde artan patlamalarla yerel halkı endişelendirdi.
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın, yeniden kül ve lav püskürttüğü belirtildi.
Etna Yanardağı'nın aktif kraterlerinden olan güneydoğu kraterinde önceki gün başlayan volkanik hareketliliğin dün öğle saatlerine kadar devam ettiği bildirildi.
İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Katanya Şubesi, bölgeden geçen uçaklar için gece saatlerinde ‘kırmızı kodlu' bir uyarı yayınladı, fakat daha sonra bu uyarıyı kademeli olarak ‘sarı'ya düşürdü.