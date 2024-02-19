Japon Astroscale uzay enkazını gözlemlemek için uydu fırlattı

Fransa'da Filistin yanlıları, İsrail'e desteği nedeniyle uluslararası süpermarket zinciri Carrefour'u protesto etti. Filistin yanlıları başkent Paris ve Lyon başta olmak üzere ülke genelinde Carrefour protestoları düzenledi. Başkent Paris'in kuzeyindeki Garges-les-Gonesse şehrinde ise Filistin destekçileri uluslararası fast food zinciri McDonald's şubesinin önünde toplandı. Ellerinde Filistin bayrakları ve meşaleler olan göstericiler, Stains kentindeki Carrefour şubesine kadar yürüdü. "Filistin için özgürlük", "Bombardımanlara son verin" ve "Gazze'deki soykırımı durdurun" sloganları atan göstericiler, Tel Aviv yönetimini desteklediği gerekçesiyle Carrefour ve MacDonald's markalarını boykot çağrısı yaptı.