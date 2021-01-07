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Joe Biden: Onlar protestocu değil teröristti

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, dün ABD Kongresini basanların "yerli terörist" olduğunu, Başkan Donald Trump'ın ise başından bu yana demokratik kurumlara "topyekün saldırı" başlattığını söyledi. Biden, Kongre baskınının, Amerikan tarihinin "en karanlık" günlerinden biri olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Joe Biden
Joe Biden

Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden, Trump'ı Amerikan seçmenlerinin seslerini kısmak için bir çeteyi kullanmaya çalışmakla suçladı. Joe Biden, "ABD Başkanları hukukun üstünde değildir" ifadesini kullandı. Biden, Kongre baskına katılanların büyük çoğunlukla beyaz olduğunu belirtti ve polisin ırkları yüzünden onlara saldırgan bir muamelede bulunmadığının altını çizdi. Biden, "Hiç kimse bana, dünküler Siyahların Hayatı Önemlidir göstericilerinden bir grup olsaydı, onlara dün Kongre'yi basan haydutlardan çok farklı davranılırdı diyemez" ifadesini kullandı. Biden'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Joe Biden Kongre binasını basanlara ateş püskürdü: Onlar isyankar ayak takımı, terör estiren isyancılardı
OYNAT 00:29
Joe Biden Kongre binasını basanlara ateş püskürdü: Onlar isyankar ayak takımı, terör estiren isyancılardı
ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden Kongre Binası baskınına ilişkin yaptığı açıklamada, “Çeşitli protestolar oldu ama bu kişilere protestocu diyemeyiz. Onlar isyankar, ayak takımı bir kalabalıktı. Yerli teröristlerdi. Bu kadar basit' ifadelerini kullandı.

Onlar teröristti

Trump, Yüksek Mahkeme'de 9 yargıca ihtiyacı olacağını düşünüyordu. Çünkü daha seçim başlamadan seçimin mahkemede biteceğini düşünüyordu ama yargıçlar hukuka ve anayasaya uygun davrandığı için buna çok şaşırdı.

Onlar protestocu değil teröristti.

Trump demokrasimize zarar verdi. Bizim demokraside başkan, hiçbir şekilde 'kral' değildir. Demokrasimizin 3 eşit ve bağımsız kolu vardır ve Başkan kesinlikle kanunların üzerinde değildir.

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