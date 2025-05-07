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Kassam Tugayları işgalci İsrail askerlerini hedef aldı

Kassam Tugayları işgalci İsrail askerlerini hedef aldı

18:027/05/2025, Çarşamba
AA
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Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerine pusu
Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerine pusu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusunu ve askeri araçları hedef aldıklarını, askerlerden ölen ve yaralananların olduğunu bildirdi.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Cehennemin Kapıları" adlı operasyonlar dizisi kapsamında İsrail askerlerinin hedef alındığı belirtildi.

Refah'ın doğusundaki El-Meşru bölgesinde bir evde bulunan İsrail askerlerinin iki adet TBG roketiyle hedef alındığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin Kassam Tugayları mensuplarınca sıfır noktasından hedef alındığı, askerlerden ölen ve yaralananların olduğu ifade edildi.

İsrail ordusundan ise henüz bir açıklama gelmedi.

Kassam Tugayları, bu sabah yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusunu hedef aldıklarını, askerlerden ölü ve yaralılar olduğunu duyurmuştu.

Kassam Tugayları, İsrail'in, ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze'ye yeniden saldırılara başlamasının ardından bir süre saldırılara ara vermiş ancak yaklaşık 20 gün önce İsrail askerleriyle çatışmaya, onlara pusu kurmaya ve saldırılara yeniden başlamıştı.



#gazze
#israil
#Kassam Tugayları
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