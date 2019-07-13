Dünya Katliam emri darbeci konseyden
AFRİKA

Katliam emri darbeci konseyden

Sudan’da 3 Haziran’da yönetimin sivillere devredilmesi amacıyla demokrasi nöbeti tutan eylemcileri hedef alan şiddet ve katliamların, darbeci Askeri Geçiş Konseyi’nin emriyle gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Katliamdan sorumlu tutulan Acil Destek Güçlerine bağlı askerler
Katliamdan sorumlu tutulan Acil Destek Güçlerine bağlı askerler

BBC’nin haberine göre tarihe “canlı yayımlanan ilk katliam” olarak geçen müdahalede operasyona katılan paramiliter bir güç olan Acil Destek Güçleri’nin (RSF) iki üyesi, oturma eylemindeki grubun dağıtılması talimatını, darbe sonrası Sudan’da yönetimi elinde bulunduran Askeri Geçiş Konseyi’nden aldıklarını söyledi. Tanıkların yanı sıra BBC’nin onlarca protestocunun ölümüyle sonuçlanan katliam sırasında cep telefonlarıyla çekilen 300’den fazla videoyu inceleyip analiz ettiği de belirtildi. Ayaklarına bağlı taşlar bulunan cesetlerin görüntüleri, kurbanların Nil Nehri’ne atıldığına dair haberleri doğruluyor. Darbeci Askeri Geçiş Konseyi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan tarafından destekleniyor.

DAKLU’NUN KANLI ELLERİ

Muhammed Hamdan Daklu

Başkent Hartum’da oturma eylemi yapan demokrasi yanlısı göstericilere, Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımıcısı General Muhammed Hamdan Daklu’nun komutasındaki Acil Destek Güçleri (RSF) müdahale etmişti. İktidardaki Askeri Geçiş Konseyi’ne bağlı gücün ağırlıklı olarak, geçmişte Sudan’ın Darfur bölgesindeki ayaklanmaları bastırmak için kullanılan ve katliamlarıyla korku salan Cincavit milislerinden oluştuğu belirtiliyor. Muhalefet katliam sonrası 128 cesedin teşhis edildiğini, çocuk ve kadınlara ait çok sayıda cesedin kimliklerinin hâlâ belirlenemediğini açıklamıştı.Daklu’nun adı son olarak, BAE’nin Libya’da Hafter Terör Örgütüne insan kaynağı sağlamak amacıyla Sudan’dan paralı askerler göndereceğine ilişkin haberlerde geçmişti.

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