ABD'de Kovid-19 aşısı olmayı reddeden 153 hastane çalışanı işten çıkarıldı

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan’daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının işler tutulmasına yönelik faaliyetleri ele almak üzere yarın ABD'den bir teknik heyetin Türkiye’ye geleceğini belirterek, "Oradaki mevcudiyetimizi devam ettirmek veya ettirmemek konusunda çalışmalarımızı, temaslarımızı sürdürüyoruz. Her şey Afgan halkının, Afgan kardeşlerimizin güvenliği ve refahı için buna gayret gösteriyoruz" dedi.