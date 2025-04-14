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Kremlin: ABD ile ilişkiler iyi yönde ilerliyor

Kremlin: ABD ile ilişkiler iyi yönde ilerliyor

10:3314/04/2025, Pazartesi
DHA
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile ilişkilerin iyi yönde ilerlediğini belirterek, “İlişkileri iyileştirme yönünde sabırla ilerliyoruz. Atılacak çok adım var” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına Rusya ve ABD arasındaki ilişkilere yönelik açıklamada bulundu.


ABD ile ilişkilerin iyi yönde ilerlediğini söyleyen Peskov,
“İlişkileri canlandırmak çok zor bir iş, yoğun diplomatik ve diğer çabaları gerektiriyor. Karşılıklı güvenin güçlendirilmesine yönelik küçük adımlar atılıyor”
diye konuştu.

İstihbarat servisi ve dışişleri bakanlığı üzerinden ABD ile temasların sürdüğünü kaydeden Peskov,
“İki ülkenin diplomatik misyon temsilciliklerin normal çalışmasıyla ilgili birçok nüans var”
ifadelerini kullandı.

Peskov, iki ülkenin özel temsilcilerinin karşılıklı ziyaretler yaptığını vurgulayarak,
“Elbette, hemen sonuç alınması imkansız. Çok büyük sorunlar var. Bunlar uzun zaman ihmal edildi. İlişkileri iyileştirme yönünde sabırla ilerliyoruz. Atılacak çok adım var. Ancak burada eski ABD yönetimi döneminde Rusya-ABD ilişkilerine ne kadar zarar verildiğini anlamak lazım. Şimdi bunun sonuçlarını ortadan kaldırılması yönünde titiz bir çalışma yürütülüyor”
açıklamasında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme ihtimalini değerlendiren Peskov, ikilinin er ya da geç bir araya geleceğini ve buna hazır olunması gerektiğini bildirdi.




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