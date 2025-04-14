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Trump'tan Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısıyla ilgili açıklama: 'Bence korkunçtu'

Trump'tan Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısıyla ilgili açıklama: 'Bence korkunçtu'

08:3314/04/2025, Pazartesi
AA
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Trump, savaşın başlamasının Biden'ın hatası olduğunu ifade etti.
Trump, savaşın başlamasının Biden'ın hatası olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi kentine yönelik saldırısının "korkunç" olduğunu belirterek, bu savaşın başlamasının eski başkan Joe Biden'ın hatası olduğunu söyledi.

Trump, Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Sumi'ye yönelik saldırısının sorulması üzerine Trump, "Bence korkunçtu." değerlendirmesinde bulundu. Tüm savaşın "berbat" bir şey olduğunu kaydeden Trump, "Eğer ben başkan olsaydım, bu ülke savaşın başlamasına asla izin vermezdi. Bu savaş utanılacak bir şey." diye konuştu. Savaşın başlamasının Biden'ın hatası olduğunu ifade eden Trump, "Bu benim savaşım değil. Bu Biden'ın savaşı. Ben sadece durdurmaya ve çok sayıda hayat kurtarmaya çalışıyorum." dedi. Rus ordusunun, bugün Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği balistik füze saldırısında 32 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı bildirilmişti.



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