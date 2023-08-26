|
Dünya

Kremlin’den Prigojin açıklaması: Putin’in takvimi çok dolu cenazeye katılamayabilir

Rus paralı asker grubu Wagner’in kurucusu ve lideri Yevgeniy Prigojin'in ölümüyle ilgili konuşan Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Putin’in cenaze törenine katılıp katılmayacağına dair soruya şimdiden cevap vermenin imkânsız olduğunu belirterek “Putin’in takviminin çok dolu” olduğunu ifade etti.

08:36 . 26/08/2023 Cumartesi
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Peskov, Prigojin’in Putin’in emriyle Rus devleti tarafından öldürüldüğü yönündeki iddiaların ‘tümüyle yalan’ olduğunu söyledi.


Putin’in Prigojin’in cenaze törenine katılıp katılmayacağına dair soruya şimdiden cevap vermenin imkânsız olduğunu belirten Peskov, “Putin’in takviminin çok dolu” olduğunu ifade etti.


Wagner’in geleceğiyle ilgili de açıklama yapmaktan kaçınan Kremlin sözcüsü, “Wagner’in geleceği hakkında bir şey söyleyemem, ne de olsa yasal olarak böyle bir yapı aslında yok” diye konuştu. Peskov’un Wagner’le ilgili açıklamaları, grubun orduya dahil edileceğinin sinyali olarak yorumlandı.


'Rus iç istihbarat servisi FSB tarafından düşürüldü'


Öte yandan Prigojin’in akıbetiyle ilgili spekülasyonlar devam ediyor. İngiliz medyası, İngiltere Savunma Bakanlığı yetkililerinin, olağanüstü güvenlik önlemleri almasıyla tanınan Prigojin’in hayatta olabileceğini düşündüğünü yazdı. BBC’nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde ise “Wagner lideri Prigojin’in uçağı, Rus iç istihbarat servisi FSB tarafından düşürüldü” denildi. Öte yandan, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, “Wagner grubu hayatta ve Belarus’ta yaşamaya devam edecek” dedi. Prigojin’in güvenliğini sağlama gibi görevinin olmadığını aktaran Lukaşenko, Prigojin’in kendisinden bu yönde bir talebinin de olmadığını söyledi.






#Yevgeniy Prigojin
#Kremlin
#Wagner
#Dmitri Peskov
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Manisa FK namağlup devam: Erzurumspor FK 1-2 Manisa FK (ÖZET)