Kremlin’den Prigojin açıklaması: Putin’in takvimi çok dolu cenazeye katılamayabilir

Wagner’in geleceğiyle ilgili de açıklama yapmaktan kaçınan Kremlin sözcüsü, “Wagner’in geleceği hakkında bir şey söyleyemem, ne de olsa yasal olarak böyle bir yapı aslında yok” diye konuştu. Peskov’un Wagner’le ilgili açıklamaları, grubun orduya dahil edileceğinin sinyali olarak yorumlandı.