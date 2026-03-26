Kudüs’teki gasp hızlandı

İran savaşını fırsat bilen terör devleti İsrail, işgal altındaki Kudüs’te operasyonlarına hız verdi. Kudüs Valiliği, işgal altındaki şehirde Siyonist İsrail’in yürüttüğü saldırıları “Filistin varlığını hedef alan kapsamlı ve sistematik bir savaş” olarak nitelendirdi. Valiliğin açıklamasına göre, ABD-İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaş ve bölgesel krizlerin yarattığı uluslararası dikkat dağınıklığı, İsrail tarafından Kudüs’teki demografik ve coğrafi yapıyı yeniden şekillendirmek için fırsat olarak kullanılıyor. Valilik, işgal altındaki şehirdeki saldırıları öldürmeler, zorla tahliyeler, yıkımlar ve mülklere el koyma dahil olmak üzere Filistin varlığını hedef alan kapsamlı ve sistematik bir savaş olarak nitelendirdi.

3 FİLİSTİNLİ ŞEHİT EDİLDİ

Açıklamada, işgal güçlerinin Cebel el-Mukabber beldesinde şafak vakti 21 yaşındaki Kasım Emced Şkairat’ı vurduğu ve hayatını kaybetmesine neden olduğu doğrulandı. Valiliğe göre bu ölüm, Kudüs’teki şehit sayısını bu yıl üçe çıkardı. Önceki kurbanlar arasında Murad Şveiki ve Nasrallah Muhammed Cemal Siyam bulunuyordu. Valilik, bu ölümleri Filistin halkına yönelik sistematik ihlallerin bir parçası olarak değerlendirdi.

ONLARCA AİLEYE ZORLA TAHLİYE

İsrail’in zorla yerinden etme politikası kapsamında, Silvan beldesindeki Batn el-Hava Mahallesi'nde yaklaşık 65 kişinin yaşadığı ve Racabi ailesine ait 11 ev, işgalci örgütler lehine zorla tahliye edildi. Aynı mahallede Basbous ailesine ait iki ev de zorla boşaltıldı ve tahliyenin ardından Enes Raafat Basbous tutuklandı. Valilik, işgal güçlerinin daha önce kapıları kırarak ve kilitleri değiştirerek iki başka eve el koyduğunu hatırlattı. Bu uygulamaların, işgal altındaki Kudüs’te Filistinlilerin mülkiyet haklarının sistemli biçimde ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Benzer uygulamalar Kudüs’ün kuzeyindeki Kalandiya köyünde de görüldü. İsrail belediyesine bağlı ekipler, doğu mahallesindeki yedi konut binasına ruhsatsız inşaat gerekçesiyle 21 gün içinde tahliye edilmesi yönünde yıkım tebligatları bıraktı. Valilik, bu durumun onlarca aileyi zorla yerinden edilme tehdidiyle karşı karşıya bıraktığını duyurdu.





AKSA 26 GÜNDÜR KAPALI

İşgal güçlerinin Mescid-i Aksa’yı art arda 26 gündür kapalı tuttuğu, ibadet edenlerin girişini engellediği ve Eski Şehr’i sıkı askeri kuşatma altına aldığına dikkat çekilen açıklamada bu uygulamanın ibadet özgürlüğünün ciddi bir ihlali olduğu ve halkı sokaklarda namaz kılmaya zorladığı ifade edildi. Ayrıca kuşatma ve kontrol noktalarının, şehirde ekonomik durgunluk ve günlük yaşamın aksamasına yol açtığı aktarıldı. Kudüs Valiliği tüm bu uygulamaların hükümsüz, geçersiz ve gayrı meşru olduğunu bildirirken yaşananların uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası meşruiyet kararlarının ağır ihlalleri olarak nitelendirildiğini açıkladı. Valilik, Arap ve uluslararası medya ile insan hakları ve insani yardım örgütlerini, Kudüs’teki durumu belgelerle ifşa etmeye ve işgalin mevcut uluslararası dikkat dağınıklığından faydalanarak planlarını hayata geçirmesini engellemeye çağırdı.



