La Palma Adası'nda yanardağ tahliyesi: 800 kişi daha evini terk etti

Kanarya Adaları özerk yönetimindeki Volkanik Riskler için Acil Mücadele ve Sivil Koruma Özel Planlama (Pevolca) kurumu, Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavların yön ve akış hızındaki değişiklik nedeniyle bölgenin 2. düzey alarma geçirildiğini duyurarak, güvenlik gerekçesiyle 800 kişinin daha evlerinden tahliye edildiğini bildirdi.

Saat 13.00 ile 19.00 arasında evlerindeki önemli eşyalarını almaları için izin verilen halkın, daha sonra güvenlik güçlerinin eşliğinde riskli bölgeden çıkarıldığı kaydedildi.

İHA

Pevolca'nın teknik bölüm şefi Miguel Angel Morcuende de düzenlediği basın toplantısında, adada tahliye edilenlerin sayısının 6 bin 200'ün üzerinde olduğunu söyledi.

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İHA

Morcuende, lavların şimdiye kadar 595 hektarlık alanı kapladığını, bunun 170'inin tarım alanı olduğunu ifade etti.

İHA

Diğer yandan lavların, aralarında çimento fabrikasının da olduğu bir organize sanayi sitesine ulaşması nedeniyle hava kirliliğinin artmasıyla 3 bin kişiyi etkileyecek şekilde bazı yerleşim yerlerinin karantinaya alındığı, halktan zorunlu durumlar olmadıkça evlerinden çıkmamaları ve pencerelerini kapatmalarının istendiği belirtildi.

İHA

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yanardağ aktif durumda olduğundan bu yana bölgeye 3'üncü ziyaretini yarın yapacak.

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OYNAT 00:57 La Palma'daki yanardağdan akan lavlar havadan görüntülendi İspanya'nın La Palma adasında 19 Eylül'den bu yana faaliyette olan Cumbre Vieja Yanardağı'nda lav çıkışı hızlanırken, onlarca bina daha lavlar tarafından yutuldu. Yeni oluşan lav akıntıları son 24 saatte 40 hektardan fazla alanı yok ederken, daha önce tamamen tahliye edilen Todoque köyünde sağlam kalan binaları ve tarlaları da haritadan sildi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:27 İspanya'nın La Palma Adası'nda gökyüzünden kül yağıyor İspanya'nın güneybatısında Kanarya Adaları grubundan La Palma'da faaliyete geçen Cumbre Vieja Yanardağı 6 gündür lav püskürtürken, adanın yakınlarına kül yağıyor. Yetkililer, bölgedeki hava ve kara trafiğini olumsuz etkileyen ve tarım ürünlerine zarar veren kül yağışının solunmasının sağlık açısından riskli olduğunu bildirdi.

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OYNAT 00:50 İspanya'da La Palma'da yanardağdan akan lav çimento fabrikasını yaktı İspanya'ya bağlı La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana faaliyette olan Cumbre Vieja Yanardağı'ndan akan lavlar çimento fabrikasına ulaştı. Alevlere teslim olan fabrikanın yakınlarında yaşayan yaklaşık 3 bin kişi için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. BiP'te paylaş

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