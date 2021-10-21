La Palma Adası’ndaki felaket uydudan görüntülendi.

Avrupa Komisyonu’nun bir bölümü olan Savunma Sanayii ve Uzay Genel Müdürlüğü (DG DEFIS) sosyal medya hesabından, Kanarya Adaları grubundan La Palma’daki Cumbre Vieja Yanardağı’nın fotoğrafları paylaşıldı.

YANARDAĞ BİR AYDIR AKTİF

DG DEFIS’ten yapılan açıklamada, fotoğrafların Kopernik (Copernicus) Programı dünya gözlem görevi Sentinel2 uydusu tarafından 30 Eylül-20 Ekim tarih aralığında çekildiği belirtildi. Ayrıca, Cumbre Vieja Yanardağı’nın volkanik püskürmesinin başlamasından bu yana bir ay geçtiği ifade edilirken, güçlü depremlerin meydana gelmeye devam ettiği ve lavların denize doğru akmaya devam ettiği bildirildi.

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2 BİN 185 BİNAYI YIKTI GEÇTİ

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La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar 33 günde büyük çoğunluğu ev olan 2 bin 185 binayı yakıp geçti.

Avrupa Birliği Uydu Görüntüleme Sisteminin (Copernicus) güncellediği verilerde, volkandan çıkan lavların bölgedeki 2 bin 185 binayı yıktığı, mevcut durumda 76 evin de durumunun riskli olduğu bildirildi.

Adada 19 Eylül'den bu yana aktif olan yanardağın püskürttüğü ve iki koldan dökülen lavlar 866 hektarlık alanı kapladı.

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