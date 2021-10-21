Dünya La Palma Adasındaki felaket uydudan görüntülendi
AVRUPA

La Palma Adası’ndaki felaket uydudan görüntülendi

Avrupa Komisyonu’nun bir bölümü olan Savunma Sanayii ve Uzay Genel Müdürlüğü (DG DEFIS) sosyal medya hesabından, Kanarya Adaları grubundan La Palma’daki Cumbre Vieja Yanardağı’nın fotoğrafları paylaşıldı.

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Haber Merkezi DHA
La Palma Adası’ndaki felaket uydudan görüntülendi
La Palma Adası’ndaki felaket uydudan görüntülendi.

Avrupa Komisyonu’nun bir bölümü olan Savunma Sanayii ve Uzay Genel Müdürlüğü (DG DEFIS) sosyal medya hesabından, Kanarya Adaları grubundan La Palma’daki Cumbre Vieja Yanardağı’nın fotoğrafları paylaşıldı.

YANARDAĞ BİR AYDIR AKTİF
DG DEFIS’ten yapılan açıklamada, fotoğrafların Kopernik (Copernicus) Programı dünya gözlem görevi Sentinel2 uydusu tarafından 30 Eylül-20 Ekim tarih aralığında çekildiği belirtildi. Ayrıca, Cumbre Vieja Yanardağı’nın volkanik püskürmesinin başlamasından bu yana bir ay geçtiği ifade edilirken, güçlü depremlerin meydana gelmeye devam ettiği ve lavların denize doğru akmaya devam ettiği bildirildi.

La Palma Yanardağı 100’den fazla evi yok etti
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La Palma Yanardağı 100’den fazla evi yok etti

2 BİN 185 BİNAYI YIKTI GEÇTİ

La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar 33 günde büyük çoğunluğu ev olan 2 bin 185 binayı yakıp geçti.

Avrupa Birliği Uydu Görüntüleme Sisteminin (Copernicus) güncellediği verilerde, volkandan çıkan lavların bölgedeki 2 bin 185 binayı yıktığı, mevcut durumda 76 evin de durumunun riskli olduğu bildirildi.

Adada 19 Eylül'den bu yana aktif olan yanardağın püskürttüğü ve iki koldan dökülen lavlar 866 hektarlık alanı kapladı.

La Palma Adası'nda yanardağ tahliyesi: 800 kişi daha evini terk etti
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La Palma Adası'nda yanardağ tahliyesi: 800 kişi daha evini terk etti

Felaket bir aydır sürüyor: Lavlar yerleşim yerlerine yaklaştı
FOTOĞRAF 5
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Tam 1 aydır faaliyette olan yanardağın faaliyetlerinin yakın zamanda bitmesi beklenmezken, yanardağdaki patlamalar şiddetini artırdı. Yanardağdaki lav çıkışı yoğunlaşırken, lavlar yerleşim yerlerine yaklaştı. Lavlar, bazı yerleşim bölgelerinde ise yangına neden oldu. Adada şu ana dek lavlar nedeniyle 754 hektar alan ve bin 835 bina yok oldu, yaklaşık 7 bin kişi ise adadan tahliye edildi.<br>
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Yerel yetkililer, güneydeki lav akıntısının denizden yaklaşık 200 metre uzaklıkta olması nedeniyle Tazacorte bölgesinde koruyucu önlemleri artırdı.<br>Bilim adamları, lavların denizle buluşmasından endişe duyuyor çünkü böyle bir durumda göz, akciğer ve cilt tahrişine neden olabilecek zehirli gazların havaya salınabileceği düşünülüyor.
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Kanarya Adaları Başkanı Angel Vctor Torres geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada, Cumbre Vieja Yanardağı’nın faaliyetlerinin yakın zamanda bitmesinin beklenmediğini ve yanardağdaki patlamaların henüz sonunun görünmediğini ifade etmişti. Konuşmasında bilim adamlarının da görüşlerine değinen Torres, \"Herkesin en büyük arzusu bu yönde olmasına rağmen patlamanın sona ermesinin yakın olduğuna dair herhangi bir işaret yok” demişti.<br>Öte yandan, İspanya Ulusal Coğrafya Enstitüsü tarafından daha önce yapılan açıklamada, La Palma’da son 24 saatte en büyüğü 4.3 olan toplam 42 depremin kaydedildiği bildirilmişti.
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Felaket bir aydır sürüyor: Lavlar yerleşim yerlerine yaklaştı
İspanya'ya bağlı La Palma Adası'nda Cumbre Vieja Yanardağı'nın faaliyetleri 1 aydır devam ederken, yanardağdaki patlamalar tekrar şiddetlendi.
-İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası La Palma'da yer alan Cumbre Vieja Yanardağı 19 Eylül'den bu yana kül ve lav püskürtmeye devam ediyor. Tam 1 aydır faaliyette olan yanardağın faaliyetlerinin yakın zamanda bitmesi beklenmezken, yanardağdaki patlamalar şiddetini artırdı.


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