Dünya La Palma Yanardağı 100den fazla evi yok etti
AVRUPA

La Palma Yanardağı 100’den fazla evi yok etti

İspanya’ya bağlı bulunan Kanarya Adaları’nın en büyük beşinci adası olan La Palma’da faaliyete geçen yanardağ nedeniyle 100’den fazla ev yok oldu.

Haber Merkezi İHA
La Palma Yanardağı 100’den fazla evi yok etti
La Palma Yanardağı

Atlas Okyanusu’nda yer alan ve İspanya’ya bağlı bulunan Kanarya Adaları’nın en büyük beşinci adası olan La Palma’da yanardağ dün faaliyete geçmişti. La Palma’nın güneyindeki Cumbre Vieja Milli parkında yerel saatle 15.12’de patlayan yanardağ, lav püskürtmeye devam ediyor. 6 metre yüksekliğe ulaşan lavlar, saatte 700 metre hızla sahile doğru ilerlerken La Palma Adası yerel yetkilileri, yanardağdan çıkan lavların 100’den fazla evi yok ettiğini söyledi. Yetkililer, La Palma Adasında 5 binden fazla vatandaşın tahliye edildiğini bildirirken patlama ve lavlar sebebiyle herhangi bir can kaybı yaşanmadığını aktardı.


İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de pazar gecesi bölgeye giderek acil durum planı toplantısına katıldı. Pedro Sanchez, açıklamasında La Palma Adası halkını sakin olmaya davet ederken, İspanya hükümetinin yaşanan felaketin üstesinden gelmek için tüm imkanlara sahip olduğunu ve meydana gelecek tüm maddi kayıpları telafi edeceklerini söyledi.


Kanarya Adaları Volkanik Riskleri Önleme İdaresinden (Pevolca) tarafından yapılan açıklamada, La Palma Adasında oluşan iki ayrı çatlak ve 8 yanardağ ağzından lavların çıkmaya devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, Bölgede lav akıntısının uzun süre devam edebileceği ve yeni çatlaklar oluşabileceği belirtildi.

Kanarya Adaları'nda yanardağ patladı: 5 bin kişi tahliye ediliyor
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Kanarya Adaları'nda yanardağ patladı: 5 bin kişi tahliye ediliyor

İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki La Palma yanardağında patlama
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İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki La Palma yanardağında patlama
Son bir haftadır 21 binden fazla depremin meydana geldiği La Palma'da yerel saatle 15.10'dan itibaren Cumbre Vieja (Yaşlı Doruk) yanardağının faaliyete geçtiği bildirildi.

Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkililerinden yapılan açıklamada, La Palma'da bugün 327 depremin meydana geldiği, yanardağın 5 ağzından alevlerin püskürmeye başladığı belirtildi.


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