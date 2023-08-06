Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı belli oldu

Kriz öncesi kazdığı 13 petrol kuyusundan 8’inde başarılı sonuç alan Türkiye’ye, Libya’dan petrol arama konusunda davet var. TPAO’nun bir an önce çalışmalara yeniden başlamasının beklendiği Libya’da kara ve denizin yüzde 40’ında henüz hiç petrol ve doğal gaz aranmamış.