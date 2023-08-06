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Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı belli oldu

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığı için yapılan iki turlu oylamada Muhammed Tekele 67 oy alarak yeni Başkan seçildi. Libya Başbakanı Dibeybe, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Tekele'yi tebrik etti.

16:35 . 6/08/2023 dimanche
AA
Arşiv

Arşiv

Libya
Devlet Yüksek Konseyi'nde düzenlenen oylama canlı yayınlandı.

Yıllık olarak yapılan seçimde Halid el-Mişri'nin yanı sıra Muhammed Tekele, Naci Muhtar, ve Naime el-Hami yarıştı.

Devlet Yüksek Konseyi'ndeki 145 üyeden 129'unun katıldığı ilk oylamada Mişri 49, Tekele 39, Muhtar 36, Hami 4 oy alırken bir kişi de çekimser kaldı.

Birinci turda adaylardan hiçbirinin 66 üyenin oyunu almaması üzerine ikinci tur oylamaya geçildi.

Devlet Yüksek Konseyi'nde düzenlenen ikinci oylamada ise 62 oy alan Halid Mişri'ye karşı 67 oy alan Muhammed Tekele seçimi kazandı.

İlk olarak Nisan 2018'de Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı seçilen Mişri, yaklaşık 5 yıl devam ettiği görevi Tekele'ye devredecek.

Öte yandan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Abdülhamid ed-Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Devlet Yüksek Konseyi'ne seçilen Tekele'yi tebrik etti.

Dibeybe ayrıca, Devlet Yüksek Konseyi'ni, Libya'daki geçiş sürecini sonlandıracak seçimlerin gerçekleşmesinde rol almaya çağırdı.


#Libya
#Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığı
#Halid el-Mişri
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