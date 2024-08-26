Libya'daki 5+5 ateşkes anlaşması devam ediyor

Libya ve Sudan’daki karışıklıklar, her ne kadar ilk bakışta hem ilgili ülkelerin hem de bölgenin genel istikrarı açısından sorunlu gözükse de Türkiye ve Mısır’ın devam eden ve artık kurumsal bir çizgiye dayanan normalleşme süreci için bir itici güç görevi üstlenebilir.