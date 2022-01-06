Liseli gençlerden alkışlanacak davranış.

Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacak.

Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri Ramazan Bayramına kadar konutlarına teslim edilecek.

“Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV’lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ ödemesi gerçekleştireceğiz.” demişti.

Yeni alınan karara göre pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 1100 lira sosyal yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydetti. Bakan Yanık şunları söyledi:

Başvuruları e devlet üzerinden gerçekleştirilen 1100 TL pandemi desteği sonuçları yine aynı sistem üzerinden sorgulanacak. İhtiyaç sahipleri, ücretin yatıp yatmadığını e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının \"Sosyal Yardım Sorgula\" başlıklı kısmından öğrenebilecekler. Başvuru şartlarını taşıyanlar bu ekrandan sonuçları sorgulayacaklar.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını belirtti.

Pandemi desteği Faz 3 başvurusu devam ediyor: 1100 TL ödeme yapılıyor

1100 TL pandemi sosyal yardımı başvuru ve sonuç takip ekranları internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Online olarak gerçekleştirilen işlemlerin hem başvuru hem de sonuç sorgulama aşaması yine e-Devlet ekranlarından takip ediliyor. Pandemi döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen sosyal yardım ödemeleri belirli tarihlerde hesaplara yatırıldı. Faz 3 başvuruları devam ediyor.

