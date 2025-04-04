Lübnan Dışişleri Bakanı Recci: "İsrail ile normalleşme önerisi yok"

Dışişleri Bakanı Recci, Lübnan Emniyet Müdürlüğü'ne ait derginin 139. sayısında, güneydeki gelişmeleri değerlendirdi. İsrail saldırılarından etkilenen bölgelerdeki yeniden imar için ulusal birtakım şartlar olduğuna dikkati çeken Recci, söz konusu koşulların başında ise Lübnan'ın iç istikrarı ve barışıyla ilgili uluslararası kararların uygulanmasının geldiğini ifade etti. Recci, iç istikrar ve barış olmadan Arap ve yabancı yatırımcının kendisini Lübnan'da güvende hissetmeyeceğine işaret etti.

Lübnan'ın Suriye ile olan tüm anlaşmaları gözden geçirme kararı aldığının altını çizen Recci, "Lübnan'ın çıkarına olanlar kalacak, Lübnan'ın aleyhinde olan veya Lübnan'a dayatılan her şey gözden geçirilecek." ifadelerini kullandı. Lübnan ile Suriye arasında henüz hukuksal ciddi görüşmelere geçilmediğini aktaran Recci, Suriye'de yeni bir yönetim olduğu gibi Lübnan'da da hükümetin henüz 2 aylık olduğunu hatırlattı.

"Dostlardan baskı talep ediyoruz"

İsrail'in güneydeki 5 noktadan çekilmemesine de değinen Recci, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizler bizim askeri olarak karşı koyamayacağımız bir devletle karşı karşıyayız. Bu nedenle de diplomatik yollarla dostlardan İsrail'e baskı kurmalarını talep ediyoruz ancak bu talebimiz henüz karşılık bulmuş değil. Siyasi ve diplomatik çabalardan başka ne yapabiliriz ki? Çekilmenin gerçekleşmesi için ABD ve uluslararası toplumun İsrail'e baskı kurmasıdır. Ama gel gör ki herkes bizden, 1701 sayılı kararı tümüyle uygulamamızı istiyor."

Dışişleri Bakanı Recci, şöyle devam etti: