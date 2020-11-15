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Dünya Malide eski Cumhurbaşkanı Tourenin vefatı nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi
AFRİKA

Mali'de eski Cumhurbaşkanı Toure'nin vefatı nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi

Eski Mali Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle yarından itibaren 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Tedavi için geldiği İstanbul'da 10 Kasım'da hayatını kaybeden Toure için ilk tören, 13 Kasım'da Fatih Camisi'nde düzenlenmişti.

Haber Merkezi AA
Amadou Toumani Toure
Amadou Toumani Toure

Geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Bah N'Daw tarafından yapılan yazılı açıklamada, Toure'nin vefatı nedeniyle 16 Kasım'dan başlayarak 3 gün ulusal yas ilan edildiği duyuruldu.

Açıklamada, 3 gün boyunca tüm kamu binalarında bayrakların yarıya indirileceği kaydedildi.

İstanbul'da yaşamını yitiren Amadou Toumani Toure için yarın ve salı günü, ülkesinde de hem sivil toplum kurulaşlarınca hem de devlet tarafından resmi cenaze törenleri düzenlenecek.

İlk tören Fatih Camisi'nde düzenlenmişti

Tedavi için geldiği İstanbul'da 10 Kasım'da hayatını kaybeden Toure için ilk tören, 13 Kasım'da Fatih Camisi'nde düzenlenmişti.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katılmıştı.

Amadou Toumani Toure kimdir?

  • Toure, Moussa Traore'ye karşı 1991'de yapılan darbeyi yönetti ve ertesi yıl demokratik seçimlerle yönetimi sivillere teslim etti.
  • Askerden sivile geçen bu güç değişimi nedeniyle Amadou Toumani Toure hakkında "demokrasinin askeri" yakıştırması yapıldı.
  • Toure, 2002 ve 2007'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak 2 dönem ülkeyi yönetti.
  • Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde Mali'ye demokrasi noktasında itibar kazandıran Amadou Toumani Toure, basın özgürlüğü ve kurumsal reformlar konusunda da ciddi adımlar attı.
  • Toure, 22 Mart 2012'de cumhurbaşkanlığı seçimine 1 ay kala, bu yıl 18 Ağustos'ta yapılan darbenin de komuta edildiği Kati'deki askeri üste çıkan ayaklanma sonucu devrildi.
  • Ülkesinde "demokrasinin sembolü" haline dönüşen Amadou Toumani Toure, darbenin ardından Senegal'e sürgüne gönderildi ve 7 yıl sonra 2019'da ülkesine döndü.

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