Marketlerden tek tek toplatılıyor: Ispanaklarda salmonella tehlikesi, Avustralya'da tüm ürünler geri çağrıldı

Paskalya öncesi raflardaki 8 farklı Kinder ürününün Ferrero Avustralya tarafından geri çağrılmasının ardından harekete geçen Coles, Kinder çikolatalarının yanı sıra salmonella korkuları nedeniyle 60, 120 ve 280 gramlık torbalarda satılan taze ıspanaklarında marketlere geri getirilmesini istedi.

4 NİSAN'DAN SONRAKİ ÜRÜNLERİ TÜKETMEYİN

Avustralya Başkent Bölgesi, Queensland ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde satılan ıspanaklara yapılan kalite testleri sonucunda salmonella tespit edildiğini açıklayan Coles, 4 Nisan'dan itibaren söz konusu ürünleri satın alanlara, ürünleri tüketmemeleri çağrısında bulundu.

Müşterilerin, ürünleri herhangi bir Coles mağazasına iade etmeleri durumunda paralarının tam olarak geri verileceği açıklandı.

Avustralya Gıda Standardı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, İtalyan şirketi Ferrero’nun Belçika fabrikasında üretilen Kinder ürünlerinin ülke çapında geri çağrılması istenmiş ancak geri çağırmanın İtalya'da üretilen diğer Ferrero ürünlerini kapsamadığı belirtilmişti.

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AA

KİNDER ÜRÜNLERİ BAĞLANTILI SALMONELLA VAKALARI

Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, İngiltere, İsveç ve Norveç gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Afrika ve Arap Yarımadasındaki ülkelerde Kinder çikolata ürünlerinin belirli partileri geri çağrılmıştı.

İngiltere'de 63 çocuğa, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında salmonella bulaşmasının ardından Ferrero önlem olarak son kullanma tarihi 11 Temmuz-7 Ekim olan 2 parti yumurtayı geri çağırmıştı.

Ferrero grubu, Fransa’da raflarda yer alan Belçika’da üretilmiş tonlarca Kinder çikolata ürününü salmonella bakterisi içerebileceği şüphesiyle geri çağırmıştı.

DHA

SALMONELLA SALGINININ BELİRTİLERİ NELER?

Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.

Vakaların çoğunda birkaç günde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaşta ve bağışıklık sistemi zayıf olanların zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.

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FOTOĞRAF 12 İstanbul'da geçtiğimiz günlerde ıspanağın içerisine karışan yabancı otlardan kaynaklı zehirlenme vakalarının ardından, mutfağın vazgeçilmez sebzeleri arasında yer alan ıspanağa rağbet düştü. Daha önce halk pazarlarında ev kadınlarının alışveriş listesinde bulunan ıspanak, yaşanılanların ardından listeden çıkarıldı. Birçok pazarcı esnafı ıspanağın alıcı bulmamasının ardından pazarda ıspanağı tezgahından çıkardığı görüldü. Pazarcılar pazara ıspanak getirmekten vazgeçti. Öte yandan pazarcılar İstanbul Toptancı Hali'nde ıspanakların beklediğini kimsenin almak istemediğini belirtti. Satılır niyetiyle tezgahına ıspanak koyan bazı pazarcılar ise ıspanağın sağlıklı olduğunu inandırmak için çiğ çiğ tüketmeye devam etti. Vatandaşın ıspanak almamasından yakınan sebze ve meyve pazarında esnaflık yapan Mehmet Uzun, “Ispanak halde bedava kimse almıyor. Zehirleneceğiz diye almamaya başladılar. Ispanak bedava ama vatandaş almıyor. Ispanağı getirdiğimiz gibi çöpe atıyoruz. Tezgahlara getiriyoruz ama kimse almayınca çöpe atıyoruz. Şimdi kabak, karnabahar alıyorlar\" dedi. Eskiden 10 kasa getirdikleri ıspanağı şimdi 2 kasaya düşürdüklerini ifade eden Esnaf Hamza Kaymak, “Ispanak getiriyoruz ama az getiriyoruz. Eskiden 10 kasa getiriyorsak şimdi 2 kasaya düşürdük. Fiyatını 5,6 liraya düşürdük diyoruz yine almıyorlar. Çıkan haberler yüzünden kimse almıyor. İlk günler de kimse almıyordu yine şimdi yavaş yavaş toparlanıyoruz. Tabi eskisi gibi alınmıyor. Bir müşterim var, lokantaya ıspanak götürüyordu gelen müşterileri yemediği için geri getirdi. Şu an ıspanak mevsimi alsınlar\" şeklinde konuştu. Zehirli olduğu için almadığını söyleyen müşteri Filiz İlkyaz, “Zehirli olduğunu duyduk o yüzden almıyorum. Korkudan deneyemedim. Neyin olacağını bilemediğimiz için güvenemiyorum. Ailecek ıspanağı çok seviyoruz. Şimdi korkudan alıp çocuklarıma yediremiyorum\" diye konuştu.​ Bedava verseler de almayacağını anlatan müşteri Makul Kuşçu, “Ispanak zehirli olduğundan dolayı almıyorum. Ne kadar garantide de deseler o riski göze alamam. Bedava da verseler almam. Çocuklarımın hayatı risk konusu olmuş olur\" ifadelerini kullandı. İstanbul'da pazara ıspanak gelmiyor: Vatandaşlar bedava verilse dahi almayacaklarını söylüyor İstanbul'da geçtiğimiz günlerde ıspanağın içerisine karışan yabancı otlardan kaynaklı zehirlenme vakaları nedeniyle hızla düşen ıspanak alımlarının ardından, pazarcı esnafı pazara ıspanak getirmekten vazgeçti. Birçok esnaf tezgahından ıspanağı kaldırırken vatandaşlar ise ıspanağın bedava verilmesi durumda dahi almayacaklarını dile getirdi.

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ÖZGÜN Kinder Sürpriz yumurtaları ile bulaşan Salmonella hastalığı nedir, Türkiye'de de görüldü mü?