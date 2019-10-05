Dünya Marmaris açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
ABD SEÇİMLERİ

Marmaris açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın paylaştığı bilgiye göre, Marmaris açıklarında saat 17.51'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 17.51'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin merkez üssünün Marmaris ilçesine 75 kilometre mesafede olduğu ve yaklaşık 45 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Marmaris açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM
Marmaris açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
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