Milletvekili protestoculara böyle ateş açtı

Haitili bir milletvekili yakıt ve yiyecek kıtlığını protesto eden vatandaşlara ateş açtı. Bir gazeteciyi yaralayan milletvekili Jean Marie Ralp Fethiere'nin ateş ederkenki fotoğrafı sosyal medyada hızla yayıldı.

Protestocuların arasına beyaz bir kamyonetle gelip ateş açtıktan sonra aynı kamyonete binip giden milletvekilinin AFP muhabiri bir gazeteciyi yaraladığı öğrenildi.

Haiti ile ABD'li bir enerji şirketi arasındaki bir anlaşmazlık, ülkede büyük çaplı elektrik kesintilerine neden oldu. Elektriksizlik ve yiyecek kıtlığı 11 milyonluk ülkeyi sokaklara döktü.