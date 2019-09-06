Dünya Mugabe 95 yaşında öldü
AFRİKA

Mugabe 95 yaşında öldü

Zimbabve'nin devrik lideri Mugabe 95 yaşında hayatını kaybetti. 2017 yılında 37 yıl kaldığı koltuktan indirilen Mugabe'nin Singapur'da yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mugabe ülkesini 37 yıl yönetti.
Mugabe ülkesini 37 yıl yönetti.

Zimbabve'yi 1980'den itibaren 37 yıl yöneten devrik lider, 95 yaşında hayatını kaybetti. 2017 yılında yaşanan askeri darbe ile görevinden Mugabe’nin sağlık sorunları olduğu ve Singapur’da yaşamını yitirdiği açıklandı.

Mugabe, partisinin Mart 1980 seçimlerini kazanması sonrasında ülkenin ilk başbakanı oldu ve ülkenin adı Zimbabve olarak değiştirildi.

1982 - 1986 yıllarında Mugabe'nin eski hükümet ortağı Joshua Nkomo ve partisi Zimbabve Afrika Halkları Birliği ile yaşanan siyasi kriz iç çatışmaya dönüştü ve çatışmalarda yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybetti.

Başkanlık sistemine geçilmesiyle 1987 yılında devlet başkanı olan Mugabe, günümüze kadar tüm seçimleri kazanarak koltukta kalmayı başarmıştı.

Sık sık kötüleşen ekonomi, yolsuzluk iddiaları ve insan hakları ihlallerine dair eleştiri ve suçlamalarla karşı karşıya kalan Mugabe, 2017'de gerçekleştirilen askeri müdahaleyle yaklaşık 37 yıllık iktidarını kaybetmişti.

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