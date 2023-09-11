Müslüman karşıtlığı köklendiği 11 Eylül saldırılarının 22. yılında ABD'de yayılmaya devam ediyor

"George W. Bush hükümeti, muhafazakar kampanyasını başlatmak için bir düşmana ihtiyaç duyuyordu ve 11 Eylül saldırıları, Müslüman düşmanlar için çok iyi bir bahane oldu. Ne yediğimiz, ne giydiğimiz, ne söylediğimiz bir anda şüpheli bir hal aldı."