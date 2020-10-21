Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değiliz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı olmadığını Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'a hatırlattığını bildirdi.

Stoltenberg ve Sarkisyan, Brüksel'deki NATO karargahında görüşmelerinden sonra basına açıklama yaptı.

Stoltenberg, Dağlık Karabağ'daki durumu görüştüklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanına NATO'nun bu çatışmanın parçası olmadığını hatırlattım. Azerbaycan da Ermenistan da 25 yıldan fazla süredir NATO'nun değerli ortaklarıdır." dedi.

OYNAT 07:40 Dağlık Karabağ saldırılarının kronolojisi 27 Eylül'de Ermenistan, BM ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınan ve yıllardır işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'da yaşayan sivillere saldırdı. Azerbaycan ordusu sivillerin güvenliğini sağlamak için karşı saldırıya geçti. İki kez alınan ateşkes kararına dahi uymayan Ermenistan dünyanın gözü önünde sivilleri katlediyor. Azerbaycan ordusu ise tüm kararlılığı ile operasyonlarını sürdürerek işgal altındaki topraklarını birer birer geri alıyor. Şiddetli çatışmaların devam ettiği ilk günden bu yana yaşananları sizler için derledik.





BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

NATO'nun ateşkesin ihlal edilmesi nedeniyle endişeli olduğunu vurgulayan Stoltenberg, anlaşmazlıkların bitmesi, acıların dinmesi ve barışçıl bir çözümün bulunmasının önemine vurgu yaptı. Stoltenberg, taraflara itidal ve ateşkese uyulması çağrısında bulunarak gerginliğin bir an önce düşürülmesini istediklerini aktardı.

Stoltenberg, "Sivillerin hedef alınması kabul edilemez ve derhal durmalı. Herkes kalıcı bir siyasi çözüm için çalışmalı. Ermenistan ve Azerbaycan müzakerelere devam etmeli." diye konuştu.

REKLAM

Stoltenberg ayrıca Ermenistan'a Afganistan'da olduğu gibi NATO'nun misyonlarına ve operasyonlarına yaptığı katkıdan dolayı teşekkür etti.

Sarkisyan ise "sivillerin hedef alınmasını kabul edilemez bulduğunu" söyledi. Türkiye'nin Azerbaycan'ı desteklediğini söyleyen Sarkisyan, Türkiye'nin desteğini kesmesi halinde sorunun çözüleceğini ileri sürdü.