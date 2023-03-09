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Dünya

NATO: Türkiye, İsveç ve Finlandiya Daimi Ortak Mekanizmanın uzun vadeli değeri üzerinde mutabık kaldı

NATO, İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka üyelik süreci hakkında oluşturulan "Daimi Ortak Mekanizma"nın uzun vadeli değeri üzerinde iki ülkenin ve Türkiye'nin mutabık kaldığını, bu formatta işbirliğinin sürdürülerek temmuzdaki NATO Zirvesi'nden önce tekrar görüşmek üzere uzlaştığını bildirdi.

23:41 . 9/03/2023 Perşembe
AA
NATO, Türkiye, İsveç ve Finlandiya bayrağı.

NATO, Türkiye, İsveç ve Finlandiya bayrağı.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan "Daimi Ortak Mekanizması"nın toplantısı Brüksel'deki NATO karargahında yapıldı.


NATO'dan yapılan açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında yapılan toplantının, üç ülkenin yetkililerini üçüncü kez bir araya getirdiği belirtildi.


Açıklamaya göre Stoltenberg, toplantının açılışında,
"Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini gidermek için eşi görüşmemiş adımlar atmıştır. Şimdi tüm müttefiklerin onay sürecini sonuçlandırması ve Finlandiya ile İsveç'i yaklaşan Vilnius'taki NATO Zirvesi öncesinde ittifakın tam üyeleri olarak karşılamasının zamanı gelmiştir."
ifadesini kullandı.

Türk, İsveç ve Finlandiyalı yetkililerin Üçlü Muhtıra'nın uygulanması için atılan somut adımları ele aldığı belirtilen açıklamada, muhtırada mutabık kalındığı üzere silah ihracat kısıtlamalarının kaldırıldığı, terörle mücadele işbirliğinin artırıldığı, İsveç'in terör örgütü PKK'yı da içerecek şekilde terörle mücadele kanununu sıkılaştırma sürecinde olduğu bildirildi.


Açıklamada, tarafların elde edilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığı kaydedildi ve şu ifadelere yer verildi:


"Taraflar, Finlandiya ve İsveç'i NATO üyeleri olmaya davet etme kararının tarihi olduğu konusunda hemfikir kalmıştır. Taraflar ayrıca Finlandiya ve İsveç için hızlı onay verilmesinin herkesin çıkarına olacağı, üyeliklerinin ittifakı güçlendireceği konusunda da mutabık kalmıştır. Türkiye, Finlandiya ve İsveç, Daimi Ortak Mekanizma'nın uzun vadeli değeri üzerinde mutabık kalmış, bu formatta işbirliğini sürdürme ve Vilnius Zirvesi'nden önce tekrar bir araya gelmek üzere uzlaşmıştır."


#NATO
#Türkiye
#İsveç
#Finlandiya
42 dakika önce
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NATO: Türkiye, İsveç ve Finlandiya Daimi Ortak Mekanizmanın uzun vadeli değeri üzerinde mutabık kaldı
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