NATO: Türkiye, İsveç ve Finlandiya Daimi Ortak Mekanizmanın uzun vadeli değeri üzerinde mutabık kaldı

"Taraflar, Finlandiya ve İsveç'i NATO üyeleri olmaya davet etme kararının tarihi olduğu konusunda hemfikir kalmıştır. Taraflar ayrıca Finlandiya ve İsveç için hızlı onay verilmesinin herkesin çıkarına olacağı, üyeliklerinin ittifakı güçlendireceği konusunda da mutabık kalmıştır. Türkiye, Finlandiya ve İsveç, Daimi Ortak Mekanizma'nın uzun vadeli değeri üzerinde mutabık kalmış, bu formatta işbirliğini sürdürme ve Vilnius Zirvesi'nden önce tekrar bir araya gelmek üzere uzlaşmıştır."